Израиль нанёс удары по территории Газы с применением авиации и танков

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На фоне открытия центра кризисного управления Израиля в Иерусалимских горах, построенного около 10-ти лет назад на случай войны, израильская армия осуществила атаку сектора Газа. Сообщается о том, что атака стала ответом на обстрел израильской территории. Около 9 часов вечера ракета, выпущенная с территории Газа, упала в незаселённой Израиля.

Израильские СМИ сообщают о ракетном ударе по северной части Газы, нанесённом при помощи беспилотников. Целям ударов традиционно назвали инфраструктуру боевого крыла ХАМАС. По последним сведениям, по этим целям было выпущено две ракеты класса «воздух-земля».

После этого в воздух были подняты боевые самолёты ВВС ЦАХАЛ, которые продолжили атаковать Газу. В частности, обстрел с воздуха осуществлялся по объектам восточнее Джабалии.

Но и на этом Израиль решил не останавливаться. По восточным пригородам Газы был открыт огонь из танковых орудий. И в этом случае в ЦАХАЛ заявили, что танковые снаряды поразили «объекты боевиков».

При этом о жертвах обстрелов на данный момент не сообщается.

Это первый случай за последние несколько месяцев, когда Израиль использует против Газы одновременно пилотируемую и беспилотную ударную авиацию, а также танковые подразделения.