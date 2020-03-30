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Военное обозрение

В китайском Sohu: Истребители J-31 могли бы помочь Пакистану противостоять Су-30МКИ и Rafale ВВС Индии

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Источник изображения: topwar.ru

В китайской прессе обсуждают укрепляющееся партнёрство между КНР и Пакистаном. В военном разделе портала Sohu говорится о том, что в нынешних условиях было бы неплохо продолжать идти по пути военно-технического сотрудничества с Исламабадом. Автор материала уверен, что с помощью такого сотрудничества «можно эффективнее противостоять Индии». В частности, напоминается, как в феврале прошлого года ВВС Индии нарушили пакистанские воздушные границы и нанесли удар, назвав его ударом по лагерю террористов в Балакоте.

В Sohu отмечается, что Китай и Пакистан уже сейчас активно взаимодействуют в плане проектов боевой авиации. При этом в китайском СМИ предлагается оказаться Пакистану «существенно большую помощь». В качестве такой помощи автор предлагает ввести Пакистан в программу по созданию истребителя пятого поколения J-31.

Из материала:

Столкнувшись с индийским вторжением, Пакистан хотел бы приобрести китайские самолёты J-10C. Но если Пакистан может себе позволить приобрести партию J-10С, то не лучше ли было бы ему предложить вариант J-31.

Автор конкретизирует свою мысль. По его словам, даже если Пакистан законтрактует несколько J-10, то этого не будет достаточно для противостояния индийским Су-30МКИ и закупаемым у Франции «Рафалям» (Rafale). Пока с поставками Rafale в Индию возникают проблемы. Первую партию обещали поставить в апреле-мае, но из-за известных событий в мире сроки переносят.

Из статьи:

Так почему бы не дать Пакистану возможность сделать шаг вперёд – вариант с J-31.

Автор считает, что J-31 помогут ВВС Пакистана в противостоянии с упомянутыми самолётами ВВС Индии.

Здесь нужно напомнить, что программа J-31 забуксовала в самом Китае. В КНР позиционируют этот самолёт как будущую основу для авиакрыла авианосцев ВМС НОАК. Однако пока не решены несколько важных проблем, включая проблемы с параметрами взлёта с палубы и посадки на неё, связанные с оптимальной боевой нагрузкой.

В статье не скрывается, что проблемы у китайских конструкторов с J-31 имеются, но касаются они именно той составляющей, которая характерна для палубных истребителей. Пакистану же такая составляющая сегодня не нужна. Потому китайский автор предлагает экспортный вариант J-31 для ВВС Пакистана.

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Индия
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Пакистан
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Продукция
J-10
J-31
Rafale
Су-30
Су-30МК
Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения
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