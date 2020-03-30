Станки столетней давности: чем оснастили патронный завод на Украине

Источник изображения: topwar.ru

Служба безопасности Украины выявила растрату государственных средств, выделенных на организацию производства патронов, острую нужду в которых испытывают вооруженные силы страны.

Неназванное НПО завезло из-за границы станочный парк, необходимый для создания производства.

Было импортировано устаревшее, технически неисправное и несоответствующее условиям контракта оборудование. Большинство из завезенных станков были изготовлены еще в 20-х годах прошлого века

- говорится в официальном заявлении СБУ.

В итоге средства производства имеют высокую степень амортизации и не подходят для выпуска патронов нужного калибра. Заведено уголовное дело.

По всей видимости, речь идет о казенном НПО «Форт», расположенном в Виннице. В декабре 2018 году был анонсирован ввод в эксплуатацию первой производственной линии. Этому событию придавалось большое значение в связи с потерей в 2014 году находящихся на Донбассе мощностей, которые выпускали для силовых ведомств незалежной стрелковые и артиллерийские боеприпасы.

Предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием

- говорится на сайте НПО.

Однако в фотоматериале и видеокадрах СБУ угадываются станки немецкой компании FRITZ WERNER устаревшей конструкции. Она работает с 1896 года и за долгое время деятельности успела поставить оборудование множеству клиентов, в том числе советскому правительству в период индустриализации СССР, проходившей в 1920-е – 1930-е годы. Вероятнее всего, именно эти станки столетней давности и были обнаружены СБУ на месте «современного» патронного производства.

Источник изображения: topwar.ru

Ассортимент патронов, выпускаемых НПО «Форт»