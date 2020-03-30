Войти
Военное обозрение

Станки столетней давности: чем оснастили патронный завод на Украине

395
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Служба безопасности Украины выявила растрату государственных средств, выделенных на организацию производства патронов, острую нужду в которых испытывают вооруженные силы страны.

Неназванное НПО завезло из-за границы станочный парк, необходимый для создания производства.

Было импортировано устаревшее, технически неисправное и несоответствующее условиям контракта оборудование. Большинство из завезенных станков были изготовлены еще в 20-х годах прошлого века

- говорится в официальном заявлении СБУ.

В итоге средства производства имеют высокую степень амортизации и не подходят для выпуска патронов нужного калибра. Заведено уголовное дело.

По всей видимости, речь идет о казенном НПО «Форт», расположенном в Виннице. В декабре 2018 году был анонсирован ввод в эксплуатацию первой производственной линии. Этому событию придавалось большое значение в связи с потерей в 2014 году находящихся на Донбассе мощностей, которые выпускали для силовых ведомств незалежной стрелковые и артиллерийские боеприпасы.

Предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием

- говорится на сайте НПО.

Однако в фотоматериале и видеокадрах СБУ угадываются станки немецкой компании FRITZ WERNER устаревшей конструкции. Она работает с 1896 года и за долгое время деятельности успела поставить оборудование множеству клиентов, в том числе советскому правительству в период индустриализации СССР, проходившей в 1920-е – 1930-е годы. Вероятнее всего, именно эти станки столетней давности и были обнаружены СБУ на месте «современного» патронного производства.

Источник изображения: topwar.ru

Ассортимент патронов, выпускаемых НПО «Форт»

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Похожие новости
10.01.2018
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
09.01.2018
НАТО боится российских подлодок
19.06.2015
Планы украинского авиапрома выглядят антинаучной фантастикой
18.06.2015
США демонстрируют России военную силу
25.07.2013
ОПК РФ в 2015-2017 гг. потребуется станков на сумму 100 млрд руб. в год
06.03.2013
Латиноамериканская свалка вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.03 10:50
  • 313
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 30.03 10:41
  • 1
«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений
  • 30.03 09:58
  • 9
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 30.03 09:50
  • 24
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 30.03 09:34
  • 13
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 30.03 06:51
  • 81
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 30.03 06:28
  • 27
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 30.03 06:05
  • 15
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 30.03 03:24
  • 1
Не главный недостаток: нужны ли стелс-технологии Ту-160
  • 29.03 22:15
  • 12
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 29.03 20:14
  • 11
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»
  • 29.03 19:32
  • 112
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.03 17:01
  • 6
Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом
  • 29.03 16:57
  • 35
Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов
  • 29.03 16:45
  • 10
Российский «Циркон» оказался неточным