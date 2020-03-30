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Росморпорт строит собственный дноуглубительный флот

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На веб-портале газеты "Морские вести России" размещен небезынтересный материал Татьяны Дмитриевой "Росморпорт" строит собственный флот для увеличения объемов дноуглубления" из журнала "Морские порты" № 8 за 2019 год, посвященный развитию в России технического и дноуглубительного флота и осуществлению дноуглубительных проектов.

Самоотвозный земснаряд "Юрий Маслюков", построенный для Архангельского филиала ФГУП "Росморпорт" на АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" (Петрозаводск), после спуска на воду 23.08.2019. Судно построено по проекту TSHD-2000 судостроительной группы Damen Shipyards Group (с) АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод"

По итогам 2019 года объем дноуглубительных ремонтных работ, проводимых ФГУП "Росморпорт", составит 9 млн кубометров - это на 16% больше, чем в 2018 году. При новом строительстве объемы дноуглубления также ежегодно нарастают. Доля дноуглубительных работ, выполняемых собственной техникой, увеличилась за 4 года с 52% почти до 70%. Одновременно произошло троекратное сокращение затрат на привлечение подрядных организаций.

Внушительный рост ключевых показателей стал возможен благодаря пополнению дноуглубительного флота предприятия - в 2019 году в распоряжении "Росморпорта" находится 36 единиц. За последние пять лет для нужд предприятия было построено 6 земснарядов, 5 из которых самоотвозные, а до 2030 года на отечественных верфях планируется заказать еще 4 дноуглубительных судна.

Задачи государственного масштаба

Осуществляемая ФГУП "Росморпорт" дноуглубительная деятельность направлена на решение двух задач.

Первая состоит в поддержании навигационных параметров существующих подводных гидротехнических сооружений (ГТС) для обеспечения безопасности мореплавания. Быстрое заиливание дна - одна из серьезных проблем судоходства. Уменьшение проходной осадки может привести к критической ситуации при прохождении судами каналов и акваторий морских портов, что сказывается на уменьшении грузооборота. Для решения этой проблемы необходима постоянная готовность дноуглубительного флота, обеспечение исходно-разрешительной документации и оперативное реагирование на возникающие вопросы.

Вторая задача - создание новых подводных ГТС - связана с развитием портовой инфраструктуры. Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года предусмотрено строительство и реконструкция портов и терминалов, в том числе и формирование акваторий. Общий объем дноуглубительных работ при реализации данных проектов составит более 70 млн кубометров.

За 2018 год "Росморпорт" выполнил ремонтные дноуглубительные работы на 57 объектах в объеме порядка 8 млн кубометров. Согласно плану дноуглубительных работ и расстановки судов дноуглубительного флота, в 2019 году объем ремонтного дноуглубления "Росморпорта" должен вырасти до 9 млн кубометров (за 9 месяцев было извлечено порядка 6 млн кубометров).

В прошлом году значительные ресурсы предприятия были направлены на поддержание каналов и акваторий в паспортных параметрах. Так, в морском порту Махачкала проводилось оперативное ремонтное дноуглубление по восстановлению глубин на подходном канале сухогрузной гавани, в результате проведенных работ ширина канала увеличилась вдвое, до 50 метров, а допустимая осадка судов выросла до 5,5 метра.

В конце 2018 года в морском порту Владивосток проводились подводно-технические и ремонтные дноуглубительные работы по достижению навигационных глубин в акваториях причалов №1 и №2. В этом году работы были продолжены, в результате чего глубины были доведены до проектных параметров - не менее 9,7 метра.

Благодаря проведенным работам в апреле 2019 года порт Владивосток смог принять крупнотоннажные круизные суда с осадкой до 8,5 метра, а в сентябре 2019 года вслед за лайнером Costa Venezia (его "Росморпорт" предоставил участникам Восточного экономического форума в качестве плавучей гостиницы) состоялся судозаход самого крупного из когда-либо заходивших в российские морские порты круизного лайнера Spectrum Of The Seas. Судно является первым лайнером класса Quantum Ultra, его длина составляет 347 метров, ширина - 41 метр, водоизмещение - 168866 тонн.

Основной объем ремонтных дноуглубительных работ "Росморпорт" традиционно выполняет на морских и подходных каналах. С начала 2019 года на Волго-Каспийском морском судоходном канале извлечено 2,2 млн кубометров грунта, на Таганрогском подходном канале - 1,14 млн кубометров, на главном судовом ходу в порту Архангельск - 950 тыс. кубометров, на Калининградском морском канале преодолена отметка в 1 млн кубометров.

В октябре этого года "Росморпорт" приступил к ремонтному дноуглублению на перекате Донецкий реки Дон. Восстановление глубин на данном участке - первый этап серьезной работы, направленной на сокращение количества участков, лимитирующих судоходство в морских портах Ростов-на-Дону и Азов. В результате работ глубины на судоходном участке переката Донецкий будут доведены до навигационных значений 4 метра, что обеспечит безопасность мореплавания и будет способствовать стабильному грузообороту морских портов Ростов-на-Дону и Азов.

Значительный объем ремонтного дноуглубления в текущем году "Росморпорт" выполнил в морском порту Сабетта. В сжатые сроки навигации проводилось ремонтное дноуглубление в акваториях причалов №2-4, технологических причалов и подходного канала порта. Это позволило удалить межсезонную заносимость на судоходных объектах и восстановить глубины для безопасного судоходства. На участках площадью около 4,2 кв. км было извлечено более 1,1 млн кубометров грунта.

С 2018 года ведутся плановые дноуглубительные работы по завершению строительства акватории Южного района в морском порту Усть-Луга. В прошлом году было изъято 280 тыс. кубометров донного грунта, в текущем году работы продолжаются - объем дноуглубления составит 750 тыс. кубометров. Завершить работы планируется до конца года.

В этом же порту в 2019 году начаты работы по формированию акватории в рамках строительства промышленно-логистического комплекса по хранению и перевалке минеральных удобрений. Проект реализуется на условиях ГЧП с ООО "Ультрамар". Дноуглубительные работы проводятся на площади в 273 тыс. кв. метров, предстоит извлечь более 1,5 млн кубометров грунта, что позволит достичь проектных глубин - 17,2 метра.

До конца 2019 года будет выполнен первый этап дноуглубительных работ в рамках проекта строительства и реконструкции объектов инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте Мучке Хабаровского края. Объем дноуглубительных работ составит 686,8 тыс. кубометров. В результате будут достигнуты отметки глубин 19,3 метра, что позволит принимать суда типа СН-163, СН-115 длиной 292 метра и 266 метров с осадкой при полной загрузке 17,1 метра и 15,4 метра соответственно.

Повышение эффективности работ

Весной 2019 года "Росморпортом" был утвержден и введен в действие стандарт организации "Выполнение дноуглубительных работ в морских портах и на подходах к ним". В его подготовке принимали непосредственное участие профильные специалисты дноуглубительных подразделений филиалов и центрального аппарата предприятия. Это первая разработка нормативно-технического документа в области выполнения дноуглубительных работ, подготовленная в соответствии с принципами и требованиями национальной системы стандартизации РФ.

В новом документе систематизирована существующая нормативная база, обобщены практические наработки, опыт и методы выполнения ремонтного и строительного дноуглубления. Стандарт стал практическим руководством при производстве всех этапов дноуглубительных работ - от проектирования до сдачи-приемки выполненных объемов.

ФГУП "Росморпорт" проводит обширную научно-исследовательскую работу, направленную на внедрение современных инновационных решений. Так, при строительстве грунтоотвозных шаланд были использованы дизельные агрегаты контейнерного типа. Это позволяет оптимизировать дальнейшие затраты предприятия на эксплуатацию и ремонт судов.

Прорабатывается возможность использования беспилотных судов челночного типа при дноуглубительных работах. Планируется участие одной из шаланд предприятия в проведении опытной эксплуатации оборудования безэкипажного судовождения.

Повысить эффективность работы дноуглубительного флота призвана проводимая "Росморпортом" НИОКР "Система дистанционного контроля работ и формирования производственной отчетности для руководителей дноуглубительных проектов". Система позволит получать данные о текущем положении земснарядов и их производительности онлайн, отображать на цифровой карте текущие глубины, создавать трехмерные цифровые модели объектов работ, хранить информацию о ходе дноуглубительных работ, а также о выработанных объемах по каждому оператору и за весь проект.

Грамотное использование дноуглубительного флота - необходимое условие эффективной деятельности. Так, при наступлении льдообразования дноуглубительные суда передислоцируются в незамерзающие порты и возвращаются в порт приписки на период летней навигации.

Пополнение дноуглубительного флота

Рост объемов дноуглубительных работ требует увеличения единиц дноуглубительного флота. ФГУП "Росморпорт" активно формирует собственный флот и постепенно отходит от услуг подрядных организаций.

Так, в 2014 году в составе дноуглубительного флота "Росморпорта" было 8 земснарядов, средний возраст которых составлял 29 лет. К 2019 году 10 новых высокопроизводительных судов пополнили флот предприятия. За это время доля дноуглубительных работ, выполняемых собственной техникой, увеличилась в 3 раза, что позволило сократить затраты, связанные с привлечением подрядных организаций.

В апреле 2014 года впервые в истории советского и российского судостроения состоялось подписание контракта на строительство дноуглубительных судов на российской верфи. За два года по заказу "Росморпорта" на заводе "Красное Сормово" было построено три универсальных, высокотехнологичных и производительных земснаряда проекта TSHD 1000 - "Соммерс", "Кроншлот" и "Кадош".

В 2016 году для предприятия было построено дноуглубительное судно проекта TSHD 2000 "Северная Двина". Через два года флот пополнился вторым судном этого же проекта - "Белое море". Оба земснаряда отвечают современным требованиям: могут работать в суровых климатических условиях Северного региона при волнении до 2 метров, оснащены необходимым высокопроизводительным оборудованием. В 2018-2019 годах суда "Северная Двина" и "Белое море" успешно выполняли ремонтные дноуглубительные работы в Балтийском регионе в морских портах Усть-Луга, Большой порт Санкт-Петербург и Калининград, а также в пределах СМП в порту Сабетта.

"Росморпорт" активно содействует локализации специального судостроения в России и восстановлению отечественных судостроительных компетенций, в том числе и дочернего судостроительного предприятия. В 2016 году на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ) был построен несамоходный земснаряд проекта СSD 650 "Петр Саблин".

В 2018 году со стапелей завода сошли две самоходные шаланды "Сильная" и "Трудовая" с объемом трюма 600 кубометров. Названия судов точно соответствуют их характеристикам и назначению.

В июне этого года "Росморпорт" получил от завода новую самоходную грунтоотвозную шаланду с не менее звучным названием "Рабочая". Судно класса КМ Iсе1, длиной 67,1 метра, шириной 11,4 метра отличает большая вместимость грузового трюма - 916 кубометров. Шаланда уже обеспечивает дноуглубительные работы в порту Усть-Луга.

В августе 2019 года на ОССЗ состоялась торжественная церемония спуска на воду третьего судна проекта TSHD 2000 - самоотвозного земснаряда "Юрий Маслюков" (см. табл. 1). Современный, мощный и экономичный земснаряд представляет собой синтез новых технических решений и опыта эксплуатации ранее построенных землесосов. Такое судно было построено в России впервые.

В настоящее время ведется достройка земснаряда, проводятся пусконаладочные работы механизмов и оборудования, швартовные и ходовые испытания. Судно пополнит флот Архангельского филиала ФГУП "Росморпорт" и будет использоваться для поддержания заданных навигационных глубин и обеспечения безопасности мореплавания. Земснаряд выдержит работу в суровом климате Северного региона - в акватории и на подходах к морскому порту Архангельск. В осенне-зимний период планируется привлекать его к работе в морском порту Калининград.

Сегодня дноуглубительный флот "Росморпорта" - это 36 судов: 9 самоотвозных трюмных земснарядов, 3 многочерпаковых земснаряда, 2 несамоходных рефулерных земснаряда фрезерного типа, 4 одночерпаковых штанговых земснаряда, 1 грейферный земснаряд и 16 грунтоотвозных шаланд, в том числе одна грунтоотвозная несамоходная баржа.

В настоящий момент идет строительство двух грунтоотвозных шаланд с объемом трюма 600 кубометров. Осенью следующего года суда приступят к работе в Махачкалинском и Азово-Черноморском бассейновом филиалах ФГУП "Росморпорт".

В долгосрочной перспективе (до 2030 года) запланировано строительство еще 4 дноуглубительных судов: 1 рефулерного несамоходного фрезерного земснаряда и 3 самоотвозных трюмных земснаряда с объемом трюма 1 тыс. кубометров.

Благодаря последовательному пополнению дноуглубительного флота предприятие ежегодно повышает объемы дноуглубительных работ, сокращая при этом долю привлечения подрядных организаций. Развитие традиционной для "Росморпорта" компетенции - дноуглубительной деятельности - обеспечивает безопасность мореплавания и гарантирует стабильное функционирование портов страны.

Экологическая деятельность "Росморпорта"

В рамках экологической деятельности ФГУП "Росморпорт" проводит регулярные работы по компенсации ущерба водным биоресурсам, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду в морских портах страны.

В этом году на проведение производственно-экологического мониторинга предприятием затрачено 9,8 млн рублей. Был осуществлен выпуск более 4 млн экземпляров молоди ценных видов рыб (тихоокеанского лосося и русского осетра) на сумму 30 млн рублей. В качестве компенсационных мероприятий при проведении дноуглубительных работ в Северо-Западном регионе до конца года планируется выпустить более 14 тыс. экземпляров палии и более 80 тыс. экземпляров балтийского сига на общую сумму более 9,3 млн рублей.

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Страны
Россия
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