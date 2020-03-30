Оборудование аэрофотосъемочного варианта самолета Ан-140-100

Еще 19 февраля 2020 года АО "Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева" (входит в Дивизион транспортной авиации АО "Объединенная авиастроительная корпорация") сообщило, что завершило работы по модернизации серийного самолета Ан-140-100 в варианте аэросъемки. Выпущен комплект конструкторской и технологической документации и дополнения к эксплуатационно-технической документации. На воздушном судне была проведена необходимая доработка планера и систем, установлено специальное оборудование, позволяющее проводить картографическую аэросъемку местности. Летные испытания самолета предполагалось начать "в ближайшее время".

Переоборудованный на АО "Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева" в аэрофотосъемочный вариант самолет Ан-140-100 (заводской номер 11А002, регистрационный номер RF-41254) ВКС России. Жуковский, февраль 2020 года (с) АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Фактически на АО "Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева" был переоборудован в аэрофотосъемочный вариант строевой пассажирский самолет Ан-140-100 (заводской номер 11А002, регистрационный номер RF-41254) ВКС России - первый Ан-140-100, который был построен на АО "Авиакор-авиационный завод" в Самаре для Министерства обороны России по контракту от декабря 2009 года и был передан ВВС России 23 декабря 2011 года.

Напомним, что проект создания аэрофотосъемочного и картографического варианта самолета Ан-140, предназначенного для замены в российской военной и гражданской авиации самолетов Ан-30Б, имеет длительную историю. Еще в 2008 году Министерство обороны России заключило с АО "Концерн "Вега" контракт на выполнение ОКР "Съемщик" по разработке аэрофотосъемочного варианта самолета Ан-140. В рамках реализации данной ОКР 2012 году Министерство обороны России заключило с АО "Авиакор-авиационный завод" контракт на изготовление опытного образца аэрофотосъемочного варианта самолета Ан-140-100 новой постройки по ОКР "Съемщик". Фактически из-за проблем самарского завода и последовавшего конфликта с Украиной опытный образец аэрофотосъемочного варианта самолета Ан-140-100 на "Авиакоре" остался недостроенным, хотя еще в 2016 году руководство предприятия заявляло о намерении достроить этот самолет, затрудняясь, впрочем, назвать сроки сдачи.

В конечном счете, в 2018 году по результатам работ по ОКР "Съемщик" решено переоборудовать комплексом аэрофотосъемки один из строевых самолетов Ан-140-100, ранее построенных для ВКС в пассажирском варианте, с выполнением данных работ АО "Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева".

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Оснащение Ан-140-100 RA-41254 комплексом спецоборудования аэросъемки К-911 и комплексом Л-370-140

Ан-140-100 бортовой номер RA-41254, зав. номер 002 МО РФ, доработан в ЭМЗ им.В.М.Мясищева в аэрофотосъемочный вариант.