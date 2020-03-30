Войти
bmpd.livejournal.com

Оборудование аэрофотосъемочного варианта самолета Ан-140-100

348
0
0

Еще 19 февраля 2020 года АО "Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева" (входит в Дивизион транспортной авиации АО "Объединенная авиастроительная корпорация") сообщило, что завершило работы по модернизации серийного самолета Ан-140-100 в варианте аэросъемки. Выпущен комплект конструкторской и технологической документации и дополнения к эксплуатационно-технической документации. На воздушном судне была проведена необходимая доработка планера и систем, установлено специальное оборудование, позволяющее проводить картографическую аэросъемку местности. Летные испытания самолета предполагалось начать "в ближайшее время".

Переоборудованный на АО "Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева" в аэрофотосъемочный вариант самолет Ан-140-100 (заводской номер 11А002, регистрационный номер RF-41254) ВКС России. Жуковский, февраль 2020 года (с) АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Фактически на АО "Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева" был переоборудован в аэрофотосъемочный вариант строевой пассажирский самолет Ан-140-100 (заводской номер 11А002, регистрационный номер RF-41254) ВКС России - первый Ан-140-100, который был построен на АО "Авиакор-авиационный завод" в Самаре для Министерства обороны России по контракту от декабря 2009 года и был передан ВВС России 23 декабря 2011 года.

Напомним, что проект создания аэрофотосъемочного и картографического варианта самолета Ан-140, предназначенного для замены в российской военной и гражданской авиации самолетов Ан-30Б, имеет длительную историю. Еще в 2008 году Министерство обороны России заключило с АО "Концерн "Вега" контракт на выполнение ОКР "Съемщик" по разработке аэрофотосъемочного варианта самолета Ан-140. В рамках реализации данной ОКР 2012 году Министерство обороны России заключило с АО "Авиакор-авиационный завод" контракт на изготовление опытного образца аэрофотосъемочного варианта самолета Ан-140-100 новой постройки по ОКР "Съемщик". Фактически из-за проблем самарского завода и последовавшего конфликта с Украиной опытный образец аэрофотосъемочного варианта самолета Ан-140-100 на "Авиакоре" остался недостроенным, хотя еще в 2016 году руководство предприятия заявляло о намерении достроить этот самолет, затрудняясь, впрочем, назвать сроки сдачи.

В конечном счете, в 2018 году по результатам работ по ОКР "Съемщик" решено переоборудовать комплексом аэрофотосъемки один из строевых самолетов Ан-140-100, ранее построенных для ВКС в пассажирском варианте, с выполнением данных работ АО "Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева".

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Оснащение Ан-140-100 RA-41254 комплексом спецоборудования аэросъемки К-911 и комплексом Л-370-140

Ан-140-100 бортовой номер RA-41254, зав. номер 002 МО РФ, доработан в ЭМЗ им.В.М.Мясищева в аэрофотосъемочный вариант.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-140
Ан-30
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
ОАО "Концерн "ВЕГА"
ЭМЗ Мясищева
Проекты
2020-й год
Похожие новости
22.01.2020
Как «Ил» стал производителем «золотых парашютов»
08.08.2014
"Антонов" раздора. Как выживет предприятие без кооперации с РФ
17.01.2013
Минобороны отказалось возобновлять производство "Русланов"
24.11.2011
Нужен ли Украине ВПК?
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.03 10:48
  • 312
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 30.03 10:41
  • 1
«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений
  • 30.03 09:58
  • 9
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 30.03 09:50
  • 24
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 30.03 09:34
  • 13
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 30.03 06:51
  • 81
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 30.03 06:28
  • 27
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 30.03 06:05
  • 15
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 30.03 03:24
  • 1
Не главный недостаток: нужны ли стелс-технологии Ту-160
  • 29.03 22:15
  • 12
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 29.03 20:14
  • 11
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»
  • 29.03 19:32
  • 112
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.03 17:01
  • 6
Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом
  • 29.03 16:57
  • 35
Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов
  • 29.03 16:45
  • 10
Российский «Циркон» оказался неточным