Правительство России планирует увеличить финансирование гражданского авиастроения

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Германа Костринского "Авиапрому обещают золотые годы. Правительство собирается увеличить его финансирование в будущем", бюджетные расходы на гражданское авиастроение в России могут вырасти на 170 млрд рублей по сравнению с предыдущими планами, следует из обновленной версии государственной программы по развитию авиационной промышленности до 2025 года. Ее общий объем теперь составит 912 млрд рублей, деньги пойдут в основном на разработку МС-21, российско-китайского широкофюзеляжного CR-929, Ил-114 и двигателей для них. При этом основной рост расходов предусмотрен лишь в следующем бюджетном цикле - в 2022-2025 годах, тогда как в 2020 году они снизятся на 3,5 млрд рублей. Эксперты напоминают, что финансирование авиапрома уже не раз становилось жертвой бюджетных сокращений.

Четвертый летный опытный образец пассажирского самолета МС-21-300 (серийный номер 21006/МС.0006, регистрационный номер 73056) во время перелета из Иркутска в Жуковский, 17.03.2020 (с) АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Правительство обновило госпрограмму "Развитие авиационной промышленности". Как следует из постановления правительства №312, вносящего поправки в предыдущую версию госпрограммы, общие расходы бюджета на нее увеличатся на 170 млрд руб., до 912 млрд руб.

Увеличение расходов предусмотрено в 2022-2025 годах: предполагается, что в этот период ежегодное финансирование увеличится с 40,5 млрд до 83,9 млрд руб.

Это означает, что данный рост расходов еще предстоит утвердить в следующем бюджете. При текущей цене на нефть бюджет на 2020 год будет существенно дефицитным, что может повлечь за собой как минимум перераспределение расходов и отказ от менее приоритетных.

В нынешней версии госпрограммы большая часть дополнительных ассигнований (117 млрд руб.) пойдет на подпрограмму "Самолетостроение", предполагающую доработку среднемагистрального лайнера МС-21, турбовинтового Ил-114 и создание российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929.

Значительная часть средств пойдет также на подпрограмму "Авиационное двигателестроение" (48,1 млрд руб.), в рамках которой будет проведена разработка и создание двигателя ПД-35 для перспективного самолета CR929 и разработка ТВ7-117 для самолетов Ил-112 и Ил-114. На подпрограмму "Вертолетостроение" правительство собирается дополнительно выделить 6,4 млрд руб., которые пойдут на разработку "современных и перспективных вертолетов".

При этом в 2020 году предусмотрено небольшое снижение расходов на мероприятия госпрограммы на 3,5 млрд руб., до 83,3 млрд руб.

Произойдет частичное перераспределение средств: расходы на авиационное двигателестроение снизятся на 10,6 млрд руб., тогда как ассигнования на самолетостроение, напротив, вырастут на 7 млрд руб.

В Минфине вопросы "Ъ" переадресовали в Минпромторг. В Минпромторге, разработавшем программу, сказали, что та приведена в соответствие с федеральным законом о бюджете на 2020-2022 годы. "Объемы финансирования, планируемые к выделению на госпрограмму за периодом утвержденного закона о бюджете, скорректированы в соответствии с макроэкономическим прогнозом. Основные направления финансирования остаются прежними и направлены на развитие продуктовой линейки, создание системы послепродажного обслуживания и поддержку стартовых продаж новых типов техники",- отметили в министерстве.

Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев отметил, что ранее авиастроение неоднократно становилось заложником сокращения бюджетных расходов, что может повториться и в будущем. "Ассигнования на гражданский авиапром - незащищенная статья бюджетных расходов",- говорит он.

При этом сегодня вся мировая авиационная индустрия, по мнению эксперта, входит в глобальную рецессию, по окончании которой России стоило бы иметь собственную линейку конкурентоспособных продуктов.

"В текущих условиях есть риск консолидации рынка и усиления группы "Аэрофлот", что открывает окно возможностей для отечественного авиапрома, получателем продукции которого традиционно является эта группа. В этом состоит шанс авиационной промышленности увеличить поставки",- считает эксперт. Он добавляет, что к моменту начала нового роста глобального рынка в России должен быть "сертифицированный и доведенный МС-21, а также система его послепродажного обслуживания". При этом принципиально важно, чтобы начальный этап эксплуатации МС-21 в "Аэрофлоте" не сопровождался трудностями, сопутствовавшими выходу на рынок SSJ100, отмечает господин Пантелеев.