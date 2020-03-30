В Ливиии возобновились боевые действия

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Несмотря на объявленное перемирие в связи с мировой пандемией коронавируса, в Ливии возобновились боевые действия. Как сообщают местные СМИ, с утра пятницы идут ожесточенные бои между ЛНА и ПНС.

Возобновлению боевых действий, по данным СМИ, способствовало нападение подразделений Ливийской национальной армии Хафтара на конвой Правительства национального согласия Сараджа, вышедший из Мисураты на северо-западе Ливии. Одиночное нападение быстро переросло в ожесточенные бои между противоборствующими сторонами.

Как пишут СМИ, в боях уже погибло около 70 человек с обеих сторон.

С критикой развязанных боевых действий выступил ЕС, который призвал стороны вернуться к гуманитарному перемирию в связи с распространением коронавируса. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ночь на субботу призвал обе стороны ливийского конфликта немедленно прекратить боевые действия и принять участие в достижении политического урегулирования.

Евросоюз призвал все государства-члены ООН уважать эмбарго ООН на поставки оружия, прекратить приток иностранных боевиков в Ливию и "воздержаться от дестабилизирующих действий". По словам главы дипломатии ЕС, одной из важнейших задач в ближайшее время является возобновление работы ливийских нефтяных месторождений, заблокированных в связи с возобновившимися боевыми действиями.

Добыча нефти срочно должна возобновиться под эгидой Национальной нефтяной компании (ННК), и необходимо обеспечить ее справедливое распределение между ливийскими регионами и в интересах всех ливийцев

- говорится взаявлении.