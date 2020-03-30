Войти
ТАСС

OneWeb объявила о банкротстве

246
0
0
Источник изображения: © EPA/HENNING KAISER

Компания запустила процесс реорганизации

ТАСС, 28 марта. Британская компания-стартап OneWeb подала заявление о банкротстве и реорганизации в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк. Соответствующее заявление опубликовано вечером в пятницу на сайте компании.

"Компания и некоторые из контролируемых ей филиалов добровольно подали ходатайство о возмещении средств в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк", - говорится в сообщении.

В OneWeb отметили, что на протяжении последнего времени компания вела переговоры о привлечении дополнительных инвестиций, провалившиеся из-за ухудшения мировой экономической ситуации в связи с пандемией нового коронавируса. Глава компании Адриан Штекель также подтвердил информацию об увольнении части сотрудников в связи со сложившейся ситуацией.

27 марта газета Financial Times сообщила со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, что OneWeb может объявить о банкротстве и увольнении большинства сотрудников до конца дня. По ее информации, компании не удалось достичь договоренности с японским холдингом Softbank о привлечении дополнительных средств в размере $2 млрд. Ранее OneWeb удалось привлечь инвестиции на общую сумму в $3,4 млрд.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года, в тот же день их вывели на орбиту. Предполагалось, что OneWeb выведет на орбиту порядка 600 спутников и начнет их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb должна была обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. Всего компания успела вывести на низкую околоземную орбиту 74 аппарата.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Япония
Проекты
2020-й год
Союз-2 РН
Похожие новости
12.11.2019
Пик модернизации прошел: РФ сокращает расходы на оборону
22.07.2019
Военная политика Китая и сухопутные войска НОАК
03.01.2019
Уходят с орбиты
11.04.2017
Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с Россией по космодрому Восточный
14.04.2014
Невидимое оружие Российской армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.03 10:48
  • 312
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 30.03 10:41
  • 1
«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений
  • 30.03 09:58
  • 9
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 30.03 09:50
  • 24
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 30.03 09:34
  • 13
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 30.03 06:51
  • 81
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 30.03 06:28
  • 27
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 30.03 06:05
  • 15
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 30.03 03:24
  • 1
Не главный недостаток: нужны ли стелс-технологии Ту-160
  • 29.03 22:15
  • 12
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 29.03 20:14
  • 11
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»
  • 29.03 19:32
  • 112
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.03 17:01
  • 6
Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом
  • 29.03 16:57
  • 35
Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов
  • 29.03 16:45
  • 10
Российский «Циркон» оказался неточным