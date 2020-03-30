Первый прототип для статических испытаний китайского регионального турбовинтового самолета MA700

Оригинал взят у коллеги dambiev в Первый прототип китайского регионального турбовинтового самолета MA700

Первый прототип китайского регионального турбовинтового самолета MA700 доставлен для статических испытаний в государственный военный летно-исследовательский центр CFTE в Сиань-Яньлян (провинция Шэньси).

Первый полет создаваемого в КНР турбовинтового регионального самолета MA700 должен состояться в 2022 году. Об этом сообщили в Китайской авиастроительной корпорации (AVIC). MA700 станет третьим самолетом в семействе региональных воздушных судов Modern Ark. Он должен получить сертификат только в 2021 году. Между тем компания-разработчик уже получила 185 заказов от 11 китайских и зарубежных партнеров.

Разработка самолета была официально одобрена властями КНР семь лет назад. MA700 должен быть готов к эксплуатации в условиях высокогорья и высоких температур. Максимальная дальность полета составит 1,7 тысячи километров, а максимальная скорость - 550 километров в час.

MA700 способен вместить до 70 пассажиров, отличается большой эффективностью аэродинамической конструкции. Самолет оснащен двумя двигателями PW150C.

Со стороны bmpd укажем, что создаваемый в КНР при головной роли авиастроительного предприятия Xi'an Aircraft Industrial Corporation (ХАС) в Сиани турбовинтовый региональный самолет МА700 класса вместимости 70-90 пассажиров фактически является китайским клоном европейского самолета ATR 72, субподрядное производство фюзеляжей для которого ведется в Сиани. МА700 должен оснащаться западными оборудованием и турбовинтовыми двигателями Pratt & Whitney Canada PW150C. Программа МА700 является одним из долгостроев китайского авиастроения - будучи начатым разработкой еще в 2007 году, самолет сейчас планируется поднять в воздух только в 2022 году.