Не взлетела: в США отказались от американского «Искандера»

Компания Raytheon не смогла разработать новый высокотехнологичный боеприпас для армии Соединенных Штатов

Планы Пентагона по разработке гиперзвуковой оперативно-тактической ракеты для сухопутных войск Precision Strike Missile (PrSM) получили серьезный удар. После нескольких лет разработки компания Raytheon вышла из проекта, так и не совершив ни одного тестового пуска прототипа. Теперь новый боеприпас разрабатывает только компания Lockheed Martin. Но и ее в этом технически сложном проекте может ждать неудача, считают эксперты.

Остановка проекта

25 марта Пентагон отказал разработчикам в выделении денежного транша на дальнейшие работы по ракете. Фактически это означает остановку проекта. Примечательно, что на момент отказа наземные испытания отдельных элементов PrSM, включая двигатель, уже велись, но Raytheon признала, что ей не удастся создать ракету с требуемыми характеристиками в срок без крупных дополнительных финансовых вливаний и решила отказаться от соревнования, начатого в 2016 году. Теперь в гонке остался только один участник — ее старый конкурент Lockheed Martin. Компания разрабатывает своего претендента на роль основной американской наземной тактической ракеты.

Этот проект крайне важен для армии США. Новая дальнобойная ракета на мобильном шасси должна радикально нарастить ударные возможности сухопутный сил. Ею планировалось заменить обычные баллистические ракеты ATACMS, которые применяются с гусеничных пусковых установок М270 и колесных HIMARS. Дальность должна увеличиться в два раза, с 270 до 500 км, а оружие — стать более точным и гибким в применении по стационарным и движущимся целям.

А главное, новый боеприпас должен был оказаться менее уязвимым для систем ПВО и ПРО. По своему назначению и характеристикам его часто называли американской версией российского комплекса «Искандер-М».

Российский ракетный комплекс «Искандер-М» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Первоначально планировалось, что дальность Precision Strike Missile будет ограничена 499 км. Такое техзадание разрабатывалось, когда США еще придерживались Договора о ракетах средней и меньшей дальности. После выхода из него армия сняла это ограничение. Претенденты заявили, что, скорее всего, им удастся довести дальность разрабатываемой ракеты до 550 км. Но сдержать свои обещания Raytheon не смог.

— Опыт США показывает, что, прекратив развивать технологии, так просто их уже не вернуть. После «Першингов» у Штатов не было опыта работ над дальнобойными ракетами «земля-земля». В России работы над гиперзвуковыми и баллистическими боеприпасами не прекращались даже в тяжелые 1990-е годы, — пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Именно это позволило нашему ВПК после принятия решения в сжатые сроки довести сразу несколько наработок до серийного выпуска и направить их в войска. Lockheed же сейчас вынужден рисковать, чтобы уложиться в сроки, и не факт, что у него всё пойдет гладко.

План Б для Пентагона

Полностью программа Precision Strike Missile не закрывается. Достигнуть целевых показателей, заданных военными, постарается компания Lockheed Martin, один из крупнейших в мире производителей оружия.

Проблемой для нее стали крайне жесткие сроки. Пентагон сократил период времени, изначально выделенный на разработку, сразу на несколько лет. Он ожидает начала развертывания новых ракет в войсках уже в 2023 году. Такая скорость будет возможна из-за использования для них тех же пусковых установок, что и для старых ATACMS.

Как сообщили СМИ представители компании, чтобы уложиться в срок, им пришлось резко ускорить процесс тестирования и отойти от привычной схемы испытаний. В декабре прошлого года первый же тестовый запуск был полноценным, на полную дальность и с реальной боеголовкой, которая взорвалась на полигоне.

Пуск ракеты ATACMS с ПУ M270 MLRS Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Обычно процесс тестирования новых ракет проходил в несколько этапов. Сначала шли бросковые испытания, когда опробуется выход ракеты с пусковой установки. Затем боеприпас с инертной боеголовкой отрабатывался в полете на разные дистанции. И лишь затем начинались стрельбы по целям с настоящей боевой частью.

Благодаря широкому внедрению компьютерного моделирования и проектирования компании удалось с первого раза выполнить сложный тест с прототипом, близким к финальной версии. Но зарубежные эксперты считают, что такой подход опасен и в случае даже одних неудачных испытаний может затруднить поиск причины и удержать всю программу испытаний.

Для завершения нынешнего этапа разработки компании предстоит выполнить еще три теста, включая залповый пуск двух ракет с одной установки.

Сейчас ведется разработка базовой модели. Но армия уже запланировала две существенных модернизации после постановки PrSM на вооружение. На первом этапе оперативно-тактическая ракета должна получить улучшенную головку самонаведения. На втором — планируется повысить ее летальность. Под этим американские военные подразумевают разработку улучшенных боевых частей. Например, рассматривается возможность создания кассетной боеголовки с несколькими вариантами снаряжения.

Армия в погоне за дальностью

Программа Precision Strike Missile — это составная часть амбициозного проекта армии США по наращиванию дальности своего вооружения на всех уровнях, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

— Проект дальнобойного высокоточного огня (Long Range Precision Fire) рассматривается армейскими генералами как инструмент взлома даже самой мощной противовоздушной и противоракетной обороны противников с высокотехнологичными армиями. Сейчас это объявлено приоритетом в развитии вооружений для сухопутного компонента американской армии, — пояснил эксперт.

Кроме новых оперативно-тактических ракет в него входит увеличение дальности самоходных артиллерийских установок М109 за счет удлинения их ствола и оснащения новыми корректируемыми боеприпасами.

Американская САУ M109 Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma

Для решения стратегических задач планируется создать наземный комплекс с ракетами Long-Range Hypersonic Weapon с головной частью в виде гиперзвукового атмосферного глайдера. По своим функциям он должен быть аналогичен российскому «Авангарду», так как тоже сможет маневрировать на траектории. Это сделает его мало уязвимым для существующих систем ПВО и ПРО.

В стадии проектирования находится экзотический проект мобильной сверхдальнобойной пушки с дальностью до 2 тыс. км. Ее изюминкой должны стать реактивные снаряды с собственными ракетными двигателями и точной системой наведения.

Все эти проекты должны дать возможность армии США превзойти по дальности вооружения любых соперников. Главным мотивом для их создания стал быстрый прогресс в развитии дальнобойных вооружений Сухопутных сил России и Китая.

Precision Strike Missile — не самое сложное из запланированных новых вооружений для армии. Поэтому проблемы в его создании могут быть предвестниками трудностей и с другими, более амбициозными компонентами проекта дальнобойных вооружений Long-Range Hypersonic Weapon.

Антон Лавров