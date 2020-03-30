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Газета.ru

Роскосмос теряет партнера: One Web на грани банкротства

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СМИ сообщили о готовящемся банкротстве One Web

Компании OneWeb, спутники которой запускает Роскосмос, грозит банкротство. Как выяснили СМИ, причина в недостатке инвестиций со стороны крупных партнеров стартапа.

Компания OneWeb, начавшая практическую реализацию проекта по созданию крупной группировки спутников связи, готова к процедуре банкротства. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета Financial Times. Причина - невозможность привлечь дополнительное финансирование, в том числе со стороны крупнейшего своего инвестора - фонда SoftBank, говорят собеседники издания, знакомые с ситуацией.

В связи с этим компания может подать заявление о банкротстве в США уже в эту пятницу, что приведет к увольнению более полутысячи сотрудников компании.

Компания OneWeb вела переговоры о выделении $2 млрд еще до того, как ситуация с коронавирусом отразилась на финансовых рынках, поясняют источники FT.

Когда же рынки обрушились, стороны не смогли определиться с условиями кредита. По словам одного из источников, переговоры провалились в минувшую субботу за несколько часов до того, как OneWeb отправила в космос очередную партию из более чем 30 своих спутников на российской ракете. Сами OneWeb и SoftBank отказались прокомментировать ситуацию.

Компания OneWeb планировала создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру.

В 2015 году Россия подписала контракт на запуски 21 ракеты «Союз» со спутниками OneWeb.

Ранее стартап привлек порядка $3,2 млрд от таких известных компаний, как Airbus Group, Bharti Enterprises, Hughes Network Systems, дочерней компании EchoStar Corp., Intelsat, QualcommIncorporated, The Coca-Cola Company, Totalplay, Grupo Salinas Company, Virgin Group. и других.

Свои спутники компания производит на заводе во Флориде. Однако теперь в фирме могут остаться лишь несколько десятков сотрудников, которые будут управлять 70 спутниками, уже отправленными на орбиту.

Новость о банкротстве не стала большой неожиданностью - тревожные сообщения о состоянии компании начали появляться несколько дней назад. Тогда компания признала, что на фоне финансовых проблем и ситуации с коронавирусом ей вряд ли удастся избежать задержек с производством и запусками новых спутников.

Эксперты высказывали опасения, что текущий кризис повлияет на планы компании запустить в текущем году 10 партий спутников (в каждой от 30 до 36 штук). Ранее компания заявляла о планах создать группировку из 648 спутников, которая должна войти в строй до конца 2021 года.

Последняя партия из 34 спутников OneWeb была запущена с космодрома Байконур 21 марта ракетой "Союз-2.1б". Запуск примечателен тем, что компания OneWeb решила посвятить его первому в мире выходу человека в открытый космос, состоявшемуся 55 лет назад.

По словам Ивана Моисеева, научного руководителя Института космической политики, пока трудно спрогнозировать, чем обернется банкротство для спутниковой группировки и для ее контрактов с Роскосмосом.

«Весь контракт с OneWeb нам обещал миллиард долларов. То, что уже запустили - это порядка сотни миллионов, навскидку процентов 10. Поэтому еще не все пропало», - уверен эксперт.

По его словам, банкротство компании не обязательно приведет к потере группировки спутников. «Это очень напоминает историю с компанией Iridium, которая тоже обанкротилась, но спутники сегодня существуют. Эти спутники по невысокой цене купили и заставили работать, - напомнил Моисеев. - Неприятности, конечно, будут, так как будут задержки, и сейчас неясно, как будет верстаться план запусков. Я предполагаю, что найдутся инвесторы, которые подхватят этот проект, купив его подешевле, и продолжат. При этом заказы на запуски должны прийти к нам, поскольку заказывать у SpaceX - это заказывать у конкурентов».


Отдел "Наука"

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