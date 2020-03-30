Обработка пансионата: как Россия помогает Италии

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Российские специалисты вместе с итальянскими военными продезинфицировали один из пансионатов, который был переоборудован для принятия заразившихся коронавирусом. В сеть попало видео этого процесса. На кадрах показаны люди в защитных костюмах, которые обрабатывают раствором все поверхности палат и других комнат пансионата.

В итальянском Бергамо российские военные вирусологи и другие специалисты начали помогать зараженным коронавирусом гражданам. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Российские военные специалисты, прибывшие в город Бергамо, приступили к практическому выполнению задач по оказанию помощи гражданам Итальянской Республики", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В документе также сказано, что на территории авиабазы ВВС Италии, куда прибыли российские самолеты с техникой и персоналом, размещены лаборатория полимеразной цепной реакции анализа и генотипирования, пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции.

В частности, за пятницу, 27 марта, российские специалисты вместе с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионата для пожилых людей "Мартино Занки" в пригороде Бергамо. "Всего было продезинфицировано 2 тыс. квадратных метров внутренних помещений и подъездные дороги", - уточнили в Минобороны.

Как рассказали в министерстве, в этом процессе была задействована бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны.

В сети появилось видео того, как это происходило. Кадры с места событий выложил телеканал «Звезда». На видео показано, как специалисты в защитных костюмах обрабатывают специальным раствором из мобильных комплексов дезинфекционных аэрозолей и авторазливочных станций палаты, кровати, стены, окна, двери - весь пансионат изнутри.

«Сегодня российскими специалистами будут проведены мероприятия санитарной обработки еще одного лечебного учреждения, а на двух будут проведены рекогносцировки [визуальное изучение местности. - «Газета.Ru»]", - отмечается в сообщении российского ведомства.

Ранее сообщалось, что россияне будут помогать итальянским специалистам в 65 пансионатах для пожилых людей, которые переоборудованы для приема пациентов с коронавирусом.

Российские вирусологи, эпидемиологи и врачебно-сестринские бригады прибыли в Итали 23 и 24 марта. Их доставили на итальянскую авиабазу ВВС «Практик де Маре» недалеко от Рима на самолетах ВКС России. Уже 25 марта колонна спецтехники и российские специалисты отправились в Бергамо.

В Минобороны отмечали, что россияне окажут помощь местному населению в обработке объектов здравоохранения и транспорта, а также помогут в экстренных случаях медицинским работникам. Так, восемь врачебно-сестринских бригад будут лечить больных из местных пансионатов.

Однако не все считают, что эта помощь как-то изменит ситуацию в Италии в условиях пандемии. Так, газета La Stampa писала, что 80% этих усилий не помогут итальянцам побороть заболевание.

Вслед за этим материалом швейцарское издание Blick передало своим читателям позицию итальянских коллег. Но швейцарцы раскритиковали материал о том, что российская помощь якобы бесполезна. Читатели в комментариях обратили внимание, что Европейский союз вообще никак не стал помогать Италии, которая занимает лидирующие позиции как по количеству обнаруженных случаев коронавируса, так и по смертности от этого заболевания.

"Спасибо России и президенту Владимиру Путину за помощь несчастной Италии! ЕС и Швейцария бросили Италию в беде", - написал Fritz Münger. Другой пользователь иронически заметил, что «когда русские помогают, надо сразу сказать о них что-нибудь плохое".

"Я не фанат русских, но они помогают итальянцам. Зачем везде выискивать какую-то грязь? Что делают американцы? Задраивают все люки и хотят сделать вакцину для себя одних. И это наши друзья?!" - возмутился Peter Kuster. Joel Schmidhalter, в свою очередь, обратил внимание, что «ЕС и не думает помогать своему партнеру», поэтому отталкивать помощь России - «лицемерие".

Против мнения о «бесполезности» российской помощи выступило и французское издание Agoravox. В материале этого СМИ статьи, которые критиковали действия России в связи с распространением коронавируса, называются агрессивными нападками дезинформационной машины.

"Франция сгибается под тяжестью COVID-19, но финансируемые государством СМИ продолжают вести информационную войну против России, которая, несмотря на санкции ЕС и НАТО, продолжает тушить мировой пожар, защищать мир и помогать народам выжить", - отметил автор материала.

Ангелина Мильченко