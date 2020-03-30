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Российская газета

В Минобороны опровергли нарушение воздушного пространства над Балтикой

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Самолет Ан-26
Самолет Ан-26.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

В Министерстве обороны России опровергли заявление Североатлантического альянса (НАТО) о якобы нарушении российским военным самолетом международных норм безопасности во время полета над акваторией Балтийского моря. По данным военного ведомства, 26 марта военно-транспортный самолет Ан-26 выполнял плановый перелет из Калининградской области в Ленинградскую - полет проходил над нейтральными водами Балтийского моря.

"При этом полет выполнялся с включенным транспондером и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Границы других государств нарушены не были", - пояснили в Минобороны России.


Иван Петров

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Ан-26
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