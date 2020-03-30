В Минобороны опровергли нарушение воздушного пространства над Балтикой

В Министерстве обороны России опровергли заявление Североатлантического альянса (НАТО) о якобы нарушении российским военным самолетом международных норм безопасности во время полета над акваторией Балтийского моря. По данным военного ведомства, 26 марта военно-транспортный самолет Ан-26 выполнял плановый перелет из Калининградской области в Ленинградскую - полет проходил над нейтральными водами Балтийского моря.

"При этом полет выполнялся с включенным транспондером и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Границы других государств нарушены не были", - пояснили в Минобороны России.

Иван Петров