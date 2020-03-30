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Интерфакс-АВН

Помпео и Столтенберг приветствуют присоединившуюся к НАТО Северную Македонию

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Вооруженные силы Республики Македонии во время парада в Скопье
Вооруженные силы Республики Македонии во время парада в Скопье.
Источник изображения: © AFP 2018 / Robert Atanasovski

Вашингтон/Брюссель. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео и генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу приветствовали Северную Македонию как 30-го союзника по Североатлантическому альянсу.

"Добро пожаловать в НАТО, Северная Македония! Это был долгий путь, но все ваши усилия были вознаграждены. Официальный процесс вступления завершен, и мы рады тому, что с нами наш 30-ый член Альянса", - написал Столтенберг на своей странице в Twitter.

Американский госсекретарь со своей стороны подчеркнул, что "Северная Македония ясно продемонстрировала свою приверженность трансатлантическому сообществу и нашим общим ценностям и безопасности".

"Мы вновь подтверждаем приверженность коллективной обороне в рамках статьи 5, фундамента трансатлантического альянса", - отмечается в заявлении Помпео в Twitter.

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Страны
Македония
США
Проекты
NATO
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