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Газета.ru

Армия против вируса: к чему готовится Минобороны

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Минобороны проводит учения по противодействию пандемии COVID-19

В Западном и Центральном военном округах начались специальные учения по проверке готовности войск к локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы распространения вирусных инфекций. Кроме того, Минобороны создаст специальные военные группировки для борьбы с пандемией COVID-19.

В учениях на полигонах «Кирилловский», «Погоново», «Мулино», «Свердловский», «Рощинский», «Чебаркульский» и «Юргинский» задействованы подразделения Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения.

Во время маневров будут на практике отработаны задачи, связанные с выполнением всего комплекса карантинных и лечебных мероприятий, а также дезинфекции местности и объектов в назначенных районах.

Инженерные войска Западного и Центрального военных округов выполнят фортификационные работы, медицинские отряды специального назначения отработают лечебно-эвакуационные задачи. подразделения медицинского обеспечения выполнят санитарно-противоэпидемические мероприятия как на полигонах, так и в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей. Соединения материально-технического обеспечения отработают задачи по организации проживания и питания в полевых условиях.

Целью проверки ставится тренировка органов управления и войск в проведении противоэпидемических мероприятий.

Все мероприятия будут проводиться исключительно на полигонах Вооруженных Сил РФ без привлечения органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.

К примеру, в рамках этих масштабных мероприятий медицинский отряд специального назначения (МОСН) окружного госпиталя Центрального военного округа совершил марш на штатной технике на один из полигонов в Свердловской области, где развернул полевой госпиталь на основе модулей-контейнеров переменного объема, оснащенных современным медицинским оборудованием и техникой.

Военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, были переброшены в Кузбасс в рамках внезапной проверки готовности к борьбе с вирусными инфекциями.

Специалисты РХБ защиты на специальной технике совершили 350-километровый марш из пункта постоянной дислокации на полигон «Юргинский» в Кемеровской области для усиления группировки по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.

На полигоне военнослужащие развернут пункты специальной обработки для личного состава и техники, посты РХБ разведки, проведут мероприятия по дезинфекции условно зараженных объектов и участков местности.

В состав группировки вошли подразделения соединений и частей 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированных в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях, всего более 500 военнослужащих и свыше 60 единиц специальной техники.

Экипажи военно-транспортной авиации на аэродроме в Саратовской области отработали задачи по подготовке к перевозке воздушным транспортом подразделений, задействованных в мероприятиях повышения уровня готовности войск к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

Были отработаны нормативы погрузки автомобильной и специальной техники, а также личного состава подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Всего было задействовано около 10 самолетов Ил-76.

Военнослужащие Центрального военного округа на военном аэродроме под Екатеринбургом отработали задачи дезинфекции воздушных судов.

Дезинфекция фюзеляжей, помещений салонов самолетов Ту-154 и Ан-12 осуществлялась расчетами специальной обработки подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЦВО.

Специалисты радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа прикрыли район условного очага инфекции и военно-полевой госпиталь путем постановки радиопомех применением комплекса «Поле-21» в ходе внезапной проверки войск.

Практические действия проводились на полигоне под Екатеринбургом. Поставив помехи, специалисты РЭБ создали непроницаемый купол, противодействующий силам и средства наведения и разведки, использующим привязку к глобальным радионавигационным и спутниковым системам.

Аппаратура «Поле-21» позволяет выставлять в зоне прикрытия до сотни постов радиопомех. Автоматизированная система комплекса адаптирована к разным климатическим условиям. Она готова работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов.

Мероприятия завершатся проведением тактико-специальных учений на семи полигонах Западного и Центрального военных округов.

Кроме того, Минобороны создает специальные военные группировки для борьбы с распространением коронавируса.

«Складывается впечатление, что войска радиационной, химической и биологической защиты в условиях пандемии COVID-19 собираются действовать только по-боевому, в полном соответствии с наставлением по подготовке и ведению операций», - рассказал «Газете.Ru» экс заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По мнению военачальника, в обстановке угрозы распространения вирусных инфекций среди других задач войск РХБЗ на первый план выдвигаются специальная обработка, обеззараживание участков местности, сооружений и других объектов, выявление и оценка масштабов и последствий распространения коронавируса. Самая главная задача при этом, считает генерал, обеспечение безопасности населения.


Отдел "Армия"

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