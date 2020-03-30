Слова Шойгу о регулировании СМИ получили разные оценки

Свобода болтать и защита Родины - вещи не совместимые

Призыв министра обороны РФ Сергея Шойгу, прозвучавший в его выступлении в Совете Федерации 25 марта, отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты, вызвал совершенно неоднозначную реакцию со стороны некоторых журналистов, правозащитников и депутатов.

По словам главы МО, прозападные оппозиционеры, регулярно обучаемые за рубежом, подхватывают обвинения Запада против РФ и пытаются проникать на военные объекты. «Прикрывaясь зaконaми о СМИ» представители «пятой колонны» Запада, «лезут в госпитaли, где лежaт» рaненые, «нa клaдбищa, нa поминки» и в семьи погибших. «Снимaют входы и выходы из нaших зaкрытых объектов и выклaдывaют в интернет», - заявил Шойгу и сказал, что «этa сферa требует дaльнейшего зaконодaтельного регулировaния».

Однако председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев по этому поводу объявил газете «Взгляд», что журналисты, согласно закону о СМИ, могут писать в том числе и о том, что происходит в военном ведомстве. «Министра можно понять, если кто-то где-то ненароком раскрыл военные тайны или рассказал то, что не нравится военному ведомству. Но с другой стороны, согласно закону о СМИ, журналисты имеют право выполнять свой долг и писать о том, что считают необходимым с целью оповещать общество о ситуациях, связанных в том числе с военным ведомством», - сказал Соловьев и заметил, что здесь существует «достаточно тонкая грань». «Если коллеги никоим образом не нарушают административный и уголовный кодекс и не раскрывают военных тайн, то по заданию редакции они имеют право писать обо всем», - подчеркнул председатель.

Глава Союза отметил, что если в Россию «проникают какие-то люди, как западные агенты, то это дело ФСБ и контрразведки, а не журналистского сообщества». «Понятно, что в качестве журналистов к нам могут приезжать представители западных спецслужб. Не секрет, что представители наших спецслужб работали и работают за рубежом в качестве журналистов. Такое бывает», - заключил Соловьев.

Примерно в том же духе высказался в эфире ИА «Национальная служба новостей» (НСН) и бывший глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов. Он напомнил министру, что свобода слова и распространения информации в России гарантирована Конституцией. «У нас Конституция предоставляет каждому гражданину право свободно искать, собирать и распространять информацию. Это касается не только журналистов. Если речь идет о том, чтобы ограничить право журналистов искать информацию, тогда меняйте Конституцию. Это глава вторая, и я хочу напомнить слова президента Путина о том, что эта глава должна в неизменном виде работать ещё несколько десятилетий. Потому что это касается всех», - подчеркнул правозащитник и заметил, что в России существуют специальные органы урегулирования претензий к СМИ.

Он также подчеркнул, что «если у Сергея Шойгу есть претензии к журналистам, для их разбора есть много разных инстанций». «Есть суды, есть Общественная коллегия по жалобам на прессу. Всегда можно туда обратиться», - заметил бывший защитник прав человека. «Что касается изменения закона о СМИ, я относился бы к этому с крайней осторожностью. Чем больше будет ограничена работа журналистов, тем хуже будет не журналистам, тем хуже будет обществу и государству. Вопрос о свободе СМИ – это вопрос национальной безопасности», - заявил собеседник НСН.

Трудно удержаться и не заметить правовому защитнику, что вопрос национальной безопасности, когда Россию со всех сторон пытаются обложить и разорвать на куски западные «друзья», занимает главное место в защите граждан страны. А вот мальчики и девочки с журналистскими удостоверениями, раскрывая военные тайны «невольно», как выразился председатель СЖР, очень крепко подрывают эту самую безопасность и должны, не смотря на всякие свободы, находиться, что называется «в узде», как и предлагает военный министр.

Присутствовавший на заседании СФ первый заместитель председателя комитета СФ по обороне и безопасности, полковник запаса, десантник Франц Клинцевич, воевавший в Афганистане и реально понимающий, что значит защищать Родину, полностью согласен с мнением Шойгу. В своем интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) он заявил, что закон «О СМИ» в его современной редакции действует еще с 1990-х годов. «Мы должны уметь защищаться и избавляться от навязанных нам извне вещей. В период, как говорят на Западе, «продвижения демократии» в Российской Федерации, было принято немало законов, от которых мы теперь сами страдаем. Иными словами, это «мины замедленного действия», заложенные, чтобы подорвать изнутри наше общество - министр обороны сегодня об этом довольно прямо и открыто сказал», - подчеркнул Клинцевич. Он также сказал, что он вместе со своими коллегами детально обдумает инициативу Шойгу и расскажет, как изменить закон «О СМИ» таким образом, чтобы он отвечал интересам нашей страны, а не западных государств.

Объясняя слова министра о «проникновении на военные объекты», он заметил, что речь идет не о каких-то несанкционированных вторжениях на режимную территорию, а о вполне себе легальном присутствии представителей нелояльных СМИ на мероприятиях, так или иначе связанных с российской армией. «Журналисты из числа членов так называемой «пятой колонны» пытаются попасть на такие события, чтобы показать их своей аудитории в нелицеприятной для Вооруженных сил интерпретации, а то и вовсе создать «фейк». Именно поэтому государству необходимо защитить себя от подобного рода информационных диверсий, имеющих в качестве своей конечной цели развал России», - убежден сенатор.

Собеседник ФАН заявил, что стался крайне доволен выступлением Сергея Шойгу испытал гордость за страну и ее армию. «Сегодня у Российской Федерации есть большое светлое пятно - ее Вооруженные силы. Поднятые с колен и ставшие надежным оплотом государства, они способны защитить Россию не только от внешнего врага, но и стабилизировать обстановку внутри страны», - заключил Клинцевич.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»