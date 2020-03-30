В России на коронавирусы выпустили дроны

Военные отрабатывают действия на случай полномасштабного карантина.

Российская военная полиция начала отрабатывать контроль за улицами на время карантина при помощи беспилотников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В рамках учений военные используют сценарий, при котором горожанам запрещают выходить на улицу или проезжать на транспорте в определенных районах. Патрулирование местности проходит с использованием видеонаблюдения и дронов.

Представители ЗВО уточнили, что мобильные посты подразделений радиационной, химической и биологической защиты определяют очаги и границы районов условного заражения на полигонах в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях.

Отмечается, что полиция стран, успевших гораздо сильнее пострадать от коронавируса, уже использует беспилотники для контроля за соблюдения карантина жителями городов, например Италии. Британская и французская полиция делает официальные объявления о необходимости оставаться дома, а в Дубаи дроны помогают дезинфицировать улицы.