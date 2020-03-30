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В России на коронавирусы выпустили дроны

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военные отрабатывают действия на случай полномасштабного карантина.

Российская военная полиция начала отрабатывать контроль за улицами на время карантина при помощи беспилотников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В рамках учений военные используют сценарий, при котором горожанам запрещают выходить на улицу или проезжать на транспорте в определенных районах. Патрулирование местности проходит с использованием видеонаблюдения и дронов.

Представители ЗВО уточнили, что мобильные посты подразделений радиационной, химической и биологической защиты определяют очаги и границы районов условного заражения на полигонах в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях.

Отмечается, что полиция стран, успевших гораздо сильнее пострадать от коронавируса, уже использует беспилотники для контроля за соблюдения карантина жителями городов, например Италии. Британская и французская полиция делает официальные объявления о необходимости оставаться дома, а в Дубаи дроны помогают дезинфицировать улицы.

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