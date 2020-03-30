Под Астраханью комплексы Тор-М2 сбили шесть крылатых ракет-мишеней

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр расчеты зенитных ракетных комплексов Тор-М2 провели боевые стрельбы по воздушным целям. В результате учений 100 процентов мишеней - высокоскоростных крылатых ракет - были уничтожены расчетами ПВО.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа, мишенные комплексы типа "Саман" запускались на разных высотах и с противоположных направлений.

"Четыре цели были уничтожены прямым попаданием боевой части ракет, две поражены их осколками. Выполнено шесть пусков боевых ракет", - уточнили в военном ведомстве.

Отметим, подразделения Южного военного округа одними из первых в стране получили на вооружение новые комплексы "Тор-М2". Комплекс вооружен 16 управляемыми зенитными ракетами 9М338, что обеспечивает сопровождение и одновременный обстрел четырех целей. Ракеты предназначены для поражения противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов.

Николай Грищенко