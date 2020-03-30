"А где американцы?" Швейцарцы осудили статью La Stampa о помощи РФ

Швейцарцев возмутили статьи о «бесполезности» российской помощи Италии

В Швейцарии возмутились публикациями популярной итальянской газеты La Stampa, в которой поставленная Россией гуманитарная помощь Италии названа «бесполезной», пишет Blick. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также усомнилась в достоверности фактов, описанных La Stampa. Губернатор северной итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана также раскритиковал недовольных российской помощью.

В Швейцарии возмутились публикациями популярной итальянской газеты , в которой поставленная Россией гуманитарная помощь Италии названа «бесполезной», пишет швейцарский ресурс Blick.

Итальянское издание La Stampa в двух своих материалах, критикующих предоставленную Россией гуманитарную помощь, ссылается на высокопоставленные источники, при этом не называет их. Швейцарские читатели ресурса Blick не согласились с утверждением, что гумпомощью Россия якобы может пытаться достичь своих политических и дипломатических целей, а премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял поставки из желания «укрепить личные отношения» с Москвой.

«Спасибо России и президенту Владимиру Путину за помощь несчастной Италии! ЕС и Швейцария бросили Италию в беде»,

«Ну да, когда русские помогают, надо сразу сказать о них что-нибудь плохое», «Я не фанат русских, но они помогают итальянцам. Зачем везде выискивать какую-то грязь? А что делают американцы?» - приводит Blick комментарии своих читателей.

В итальянских статьях авторы также критиковали гуманитарную акцию Москвы за то, что прибывшие в Италию российские специалисты являются не медиками, а военными с высокими армейскими званиями.

В целом в материалах La Stampa утверждается, что 80% поставленной из России техники не поможет в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в достоверности фактов, описанных La Stampa. В беседе с «Газетой.Ru» она напомнила, что издание ссылается на анонимные источники.

«Мое мнение простое: почему комментировали им неназванные источники?» - поинтересовалась Захарова.

Губернатор северной итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана также раскритиковал недовольных российской помощью. Политик выразил благодарность России и призвал отказаться от политических спекуляций.

«Я говорю спасибо России за направленных врачей и другой персонал. Всегда есть кто-то, шакалы, которые спекулируют на эти темы», - отметил губернатор.

Посольство России в Италии также назвало некорректными и дезинформирующими публикации La Stampa. Диппредставительство напомнило, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо лично приезжал на авиабазу Пратика-ди-Маре для встречи российских Ил-76 со специалистами, техникой и оборудованием, передает ТАСС.

«Что касается полезности или бесполезности содержательной стороны российской помощи, то, как нам кажется, об этом стоило бы спросить прежде всего жителей Бергамо, где начинают работу наши специалисты и техника. Ведь известно, что это один из самых зараженных городов на севере Италии, где уже погибло 1267 человек, а 7072 остаются инфицированными», - указывается в комментарии посла РФ в Риме Сергея Разова.

Посольство направило соответствующее письмо главному редактору La Stampa.

Говоря собственно об эпидемиологической ситуации в Италии, стоит отметить: премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что вирус COVID-19 продолжит распространяться, а число инфицированных будет расти с каждым днем.

«Это будут самые тяжелые дни, потому что мы не достигли наиболее острой фазы заражения, и числа еще будут расти», - указал политик.

По словам главы правительства, усилия властей республики не могут дать немедленного результата, а результат борьбы с эпидемией зависит от каждого гражданина в отдельности.

«Многое зависит от ответственного поведения каждого из нас если каждый выполнит свою часть дела, мы раньше пройдем это труднейшее испытание», - сказал Конте.

Он также назвал нынешнюю ситуацию самой сложной в послевоенной истории страны и призвал итальянцев активно сотрудничать с властями и проявлять ответственность в вопросах личной безопасности.

В пятницу, 27 марта, российские и итальянские военные провели полную санитарную дезинфекцию пансионата для пожилых людей в Бергамо.

Как рассказали в Минобороны РФ, военные обработали около 2 тыс. кв. м внутри помещения, а также подъездные дороги.

На сегодняшний день Италия является лидером по числу заразившихся коронавирусом в Европе. При этом в стране наблюдается самый высокий уровень смертности от инфекции - около 10%.

Рафаэль Фахрутдинов