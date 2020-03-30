Глава Пентагона запретил передвижение военных

Министр обороны США Марк Эспер (Mark Esper) 25 марта в интервью агентству Reuters сообщил, что он отдал приказ о запрете на перемещения американских воинских подразделений в течение на срок до 60 дней с целю ограничения распространения коронавируса в ВС. При этом министр отметил, что это не коснется вывода американских войск из Афганистана. На данный момент - это самое масштабное решение МО, которое окажет влияние на американских военных во всем мире.

В интервью Эспер сказал, что приказ затронет все американские войска, гражданский персонал и членов их семей, но отметил, что будут и некоторые исключения. «Цель состоит в том, чтобы мы не привезли вирус домой, не инфицировали других и не распространяли его среди военных», - заявил Эспер.

По словам главы Пентагона, одно из исключений будет касаться вывода войск из Исламской Республики Афганистан (ИРА), который продолжится. США объявили о намерении сократить численность своих войск в ИРА с 13 до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней после подписания соглашения с движением «Талибан» в феврале ээтого года. Полный вывод всех американских и коалиционных сил произойдет в течение 14 месяцев после подписания соглашения, если Талибан выполнит свою часть обязательств. Эспер также отметил, что его распоряжение никак не повлияет на происходящий процесс.

Приказ о прекращении перемещений войск показывает растущую обеспокоенность руководства МО по поводу стремительного распространения вируса, которым уже заразились 227 американских военнослужащих, и эта цифра только за последние сутки выросла почти на 30%.

Ранее в тот же день МО сообщило, что оно усиливает меры охраны здоровья (Health Protection Condition - HPCON) на базах по всему миру до уровня «Чарли», т.е. второго по масштабу уровня, определяющего устойчивость передачи инфекции среди населения США. «Наша кривая (график роста инфекции –НВО) не сглаживается, вот почему сегодня был объявлен уровень «Чарли», который включает ограничения на большие скопления людей и дополнительное дистанцирование социальных слоев общества», - заявил в общении с журналистами бригадный генерал ВВС Пол Фридрихс (Paul Friedrichs), занимающий пост главного врача в Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ).

На фоне роста заболеваемости личного состава ВС и отмены военных учений, как и других групповых мероприятий, представители Пентагона все чаще признают, что пандемия коронавируса может отразиться на готовности войск к конфликту или кризису. Однако Эспер и председатель ОКНШ генерал армии США Марк Милли (Mark Milley) подчеркнули, что военное руководство будет стремиться минимизировать этот риск, и утверждают, что ВС Америки будут по-прежнему находиться в состоянии готовности к выполнению стоящих перед ними задач.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»