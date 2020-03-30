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Независимое военное обозрение

Немецкие ВВС закупают новые истребители

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Истребитель Tornado Военно-воздушных сил Германии
Истребитель Tornado Военно-воздушных сил Германии.
Источник изображения: © U.S. Air Force / Tech. Sgt. Samuel Morse

27 марта появилось сообщение Defense News, что немецкие ВВС для замены устаревающих истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado, стоящих на вооружении ФРГ, готовы закупить 90 европейских истребителей Eurofighter, а также американские самолеты - 30 единиц F/A-18E/F Super Hornet и 15 машин EA-18G Growler.

Министерство обороны Германии еще в 2019 году официально исключило ударный истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II для замены Tornado, отдавая предпочтение модернизированной версии четвертого поколения Eurofighter Typhon.

Главным аргументом Берлина в пользу Eurofighter являлось сохранение участия европейских компаний в создании боевых самолетов. В Бундестаге считали, что закупка F-35 ослабит европейскую оборонную промышленность и поставит Германию в зависимость от США. В 2017 году командующий Люфтваффе генерал-лейтенант Карл Милнер, лоббирующий F-35, о высокой цене и недостатках которых много раз уже говорилось, поплатился своей должностью за продвижение американских истребителей и досрочно ушел в отставку.

Германии, отказавшейся от F-35, нужно было сделать выбор между Eurofighter Typhon и Boeing F/A-18E/F Super Hornet. Оба самолета, европейский и американский, предусматривались для выполнения ядерной миссии НАТО. Какой самолет не был бы выбран, он должен являться носителем ядерного оружия. В случае гипотетической атомной войны немецкие пилоты должны вооружать свои самолеты американскими ядерными бомбами и сбрасывать их на намеченные цели по приказу альянса. Берлину не нравилась огласка основной цели потенциальных атомных бомбардировщиков и немецкие ВВС продолжали летать на Торнадо, пишет Defense News. Хотя и эти немецкие самолеты, разработанные в 1970-х годах, являются частью стратегии НАТО по ядерному сдерживанию.

Осенью 2019 года появилось сообщение в вышеназванном информационном ресурсе, что все же Германия склоняется в сторону американского самолета Super Hornet в связи с тем, что Typhon не сертифицирован для перевозки ядерных бомб. В настоящее время истребитель не может нести атомное оружие, а доработка потребует больших финансовых вложений. Но, несмотря на затраты, немецкая сторона попросила начать сертификацию Eurofighter, которая, по заключению Пентагона, будет проводиться намного дольше, чем для F-18, также способного нести атомные заряды. Сертификация для применения B61 есть у F/A-18 Hornet, но не у Super Hornet, однако у него существует поддержка правительства США. А Boeing имеет проверенный опыт успешной интеграции систем вооружения, которые отвечают потребностям как американских, так и международных заказчиков.

Сертификация может быть осложнена тем, что правительству США и американским оборонным подрядчикам должны быть предоставлены технические данные по европейскому истребителю для интеграции с американскими В61. В Америке считают, что Super Hornet, изготовленный аэрокосмической компанией Boeing, максимально соответствуют требованиям НАТО к истребителям, которые способны нести ядерные бомбы B61.

Самолет радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler также разработан Boeing. Он создан на базе истребителя F/A-18E/F Super Hornet и предназначен для ведения радиотехнической разведки, постановки помех РЛС и системам связи противника, уничтожения РЛС противорадиолокационными ракетами HARM.

Очевидно, что администрация президента США Дональда Трампа стремится внедрить оружие американского производства.

Минобороны Германии предвидело жесткий график замены, а Airbus считал, что Tornado еще прослужат лет 10. Немецкое правительство планировало принять окончательное решение в начале 2020 года и определиться между F-18 и Eurofighter Typhon. И выбор, похоже, сделан, но еще не утвержден министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. При этом, в Европе приобретение Eurofighter Typhon и дальнейшую его разработку рассматривают, как возможность приблизиться к самолетам 6-го поколения.

Джастин Бронк, научный сотрудник Королевского Института Объединенных служб, занимающегося оборонными вопросами в Великобритании, считает, что ни Eurofighter, ни

Super Hornet не являются надежной системой доставки В61 к российским целям из-за уязвимости обеих платформ от средств современной российской ПВО, сообщает Defense News.


Ирина Дронина

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Продукция
B61 ЯБ
EA-18
EF-2000
F-18
F-35
Panavia Tornado
Super Hornet
Компании
Airbus
Boeing
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд
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