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Интерфакс-АВН

Ряд предприятий Ростеха продолжат работу, в том числе производители медтехники

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Медицинская техника
Медицинская техника.
Источник изображения: google.com

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - В "Ростехе" заявили, что ряд предприятий госкорпорации не остановят свою работу на следующей неделе, особенно производители медтехники.

"Будут предприняты все необходимые меры, чтобы обезопасить людей, включая перевод людей на домашний режим. О полной остановке производства речь не идет", - сообщили в "Ростехе" в пятницу.

"Не стоит забывать, что "Ростех" - оборонно-промышленная компания, которая обеспечивает исполнение гособоронзаказа и решает множество других вопросов в сфере национальной безопасности", - сказал представитель госкорпорации

Он отметил, что в составе корпорации большое число предприятий занято в производстве фармацевтической продукции и медицинского оборудования, остро необходимого здравоохранению особенно сейчас.

"На наших мощностях, в том числе, производятся тепловизоры для дистанционного выявления людей с повышенной температурой тела в местах общего пользования, инфракрасные термометры, установки обеззараживания воздуха, аппараты искусственной вентиляции легких, а также дефибрилляторы, шприцевые дозаторы, наркозно-дыхательные аппараты", - заявили в Ростехе.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
Гособоронзаказ
Медицина
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