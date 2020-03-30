Ряд предприятий Ростеха продолжат работу, в том числе производители медтехники

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - В "Ростехе" заявили, что ряд предприятий госкорпорации не остановят свою работу на следующей неделе, особенно производители медтехники.

"Будут предприняты все необходимые меры, чтобы обезопасить людей, включая перевод людей на домашний режим. О полной остановке производства речь не идет", - сообщили в "Ростехе" в пятницу.

"Не стоит забывать, что "Ростех" - оборонно-промышленная компания, которая обеспечивает исполнение гособоронзаказа и решает множество других вопросов в сфере национальной безопасности", - сказал представитель госкорпорации

Он отметил, что в составе корпорации большое число предприятий занято в производстве фармацевтической продукции и медицинского оборудования, остро необходимого здравоохранению особенно сейчас.

"На наших мощностях, в том числе, производятся тепловизоры для дистанционного выявления людей с повышенной температурой тела в местах общего пользования, инфракрасные термометры, установки обеззараживания воздуха, аппараты искусственной вентиляции легких, а также дефибрилляторы, шприцевые дозаторы, наркозно-дыхательные аппараты", - заявили в Ростехе.