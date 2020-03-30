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В США назвали главные преимущества МиГ-35

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Источник изображения: Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Военный эксперт Калеб Ларсон высоко оценил российский истребитель МиГ-35. В колонке для американского The National Interest Ларсон отметил главные преимущества боевой машины и большое будущее российской техники.

Издание подчеркнуло, что МиГ-35 как истребитель поколения 4++ использует более продвинутую аэродинамическую конструкцию, легкие композитные материалы, имеет увеличенную дальность действия оружия и более эффективный расход топлива. Боевая машина предназначена для выполнения множества задач, включая получение превосходства в воздухе и уничтожение морских и наземных целей в любое время суток.

Ларсон похвалил российский истребитель, отметив особенности векторной тяги МиГ-35. В отличие от других боевых самолетов, истребитель нового поколения имеет больший контроль над полетом за счет использования регулируемых сопел в двигателях. В частности, благодаря этому МиГ-35 способен выполнять более резкие и сложные маневры. Также эксперт отметил, что боевая машина может комплектоваться лазерным оружием.

Военный эксперт обратил внимание, что, несмотря на уникальные особенности, МиГ-35 остается невостребованным за пределами России. Так, Египет выражал желание приобрести новейший истребитель, но в итоге остановился на покупке более дешевого МиГ-29М. Калеб Ларсон отметил большое будущее боевого самолета, но сослался на источники, которые указывает на наличие всего двух МиГ-35 в российском арсенале.

Ранее Калеб Ларсон назвал причины плохой репутации российского авианосца «Адмирала Кузнецова». Эксперт отметил, что корабль считается ненадежным из-за проблем с паровыми турбинами и котлами. По мнению Ларсона, неполадки на боевой машине возникли из-за конструкции корабля и стечения обстоятельств.

В середине марта Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству рассказала о закупке Индией нескольких сотен российских танков Т-90С. Ведомство заметило, что есть высокая вероятность дополнительного заказа на истребители МиГ-29, также российская сторона будет участвовать в индийском тендере с МиГ-35.

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Страны
Египет
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Продукция
Адмирал Кузнецов
МиГ-29
МиГ-29М
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