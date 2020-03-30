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WarSpot

«Милош» показал боевые возможности

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Источник изображения: warspot.ru

Сербия делает очередные шаги в создании дистанционно управляемой боевой техники. Вчера, 26 марта, на официальном YouTube-канале Минобороны Сербии был опубликован видеоролик с демонстрацией боевых возможностей дистанционно-управляемой платформы «Милош».

Впервые «Милош» был продемонстрирован в июле 2017 года. За движение шасси и использование боевого модуля этого «боевого робота» отвечает оператор, который может дистанционно управлять машиной с расстояния около 1 км.

Демонстрация боевой платформы «Милош»

Позже Военно-технический институт Сербии провёл ряд доработок. На показательных испытаниях местным и зарубежным делегациям в 2019 году были показаны возможности машины, готовой к серийному производству. В частности, «Милош» получил улучшенную баллистическую защиту, а блок с камерами и датчиками был перенесён и находится над оружием.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сербия
Проекты
Робот
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