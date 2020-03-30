ИН4С (Черногория): Как короновирус разоблачил иллюзии о европейской солидарности

«Всемогущий» Брюссель и другие европейские структуры вроде НАТО на фоне кризиса коронавируса оказались неспособными сохранить даже веру в единство. Россия продемонстрировала ответственность, помогая Италии, а фиктивная европейская солидарность пала перед лицом реальной угрозы.

"Европейская солидарность - это сказка, существующая лишь на бумаге", - заявил 15 марта президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции, посвященной введению чрезвычайного положения в стране. Он добавил: "Я попросил о помощи нашего друга и брата Си Цзиньпина, пообещав ему вечную твердую дружбу с маленькой Сербией. Я попросил у Китая отправить нам все, что возможно, даже врачей".

То, что сказал Вучич во время самого крупного гуманитарного кризиса со времен Второй мировой войны, предсказывал в свое время Слободан Милошевич. В далеком 1997 году он посетил Китай, куда привез с собой делегацию из тридцати югославских промышленников. Помимо важных экономических соглашений, Югославии была одобрена финансовая помощь и кредиты на наиболее мягких условиях.

Идею Милошевича сделать из Сербии и Черногории главного стратегического партнера для Китая разрушил госпереворот 5 октября 2000 года. Фирмы, которые должны были приватизировать китайские компании, были подарены западным транснациональным корпорациям и местным олигархам. Многих из них сейчас уже нет.

Сербия открыла глаза

История, к сожалению, не может возвращать прошлое. Но правду лучше узнать поздно, чем никогда. Если есть хоть что-то положительное в несчастье, случившемся с нами всеми в начале 2020 года, так это реальность, которую десятилетиями прикрывал европейский миф. Помимо Китая, который отправил помощь Сербии, даже больше, чем она ожидала, власти балканской страны обратились к России. Ожидается, что президент Путин одобрит этот запрос в течение 48 часов.

Распространение вируса в Италии и Испании, эпидемия и в других странах, показывают, что некоторые члены ЕС будут вынуждены самостоятельно бороться с проблемой. Большинство членов видят решение в изоляции во всех смыслах этого слова.

Зачем нужна НАТО?

Оказалось, что всесильный Брюссель, а также другие структуры, в которые входят многие страны ЕС, например, НАТО, не способны в действительности поддержать хотя бы веру в единство и солидарность.

Так, НАТО располагает лабораториями и специалистами, занимающимися исследованием вирусов. У ЕС есть специфические институты для помощи государствам в критической ситуации. Но в текущей гуманитарной катастрофе НАТО ведет себя так, будто коронавирус появился на другой планете, а не в странах, которые основали альянс 71 год назад. Вместо того, чтобы помочь пострадавшему населению, НАТО даже на территориях, более всего охваченных заразой, занимается подготовкой запланированных военных учений "Защитник Европы 2020".

В тяжелых условиях премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил для борьбы с пандемией и ее последствиями использовать финансовые средства фонда, созданного для решения проблем национального долга государств-членов. В настоящее время этот фонд составляет 500 млрд. евро. Кроме того, у ЕС есть возможность принять разные пакетные меры для поддержки экономик государств, столкнувшихся с наиболее значительными проблемами в финансовой сфере через стабилизационный механизм. Также итальянцы предложили использовать дополнительные кредитные возможности ЕС и даже выпустить ценные бумаги, еврооблигации, которые могут быть использованы всеми участниками на равных условиях. Однако мы имеем основания сомневаться, что эти предложения будут реализованы. Очевидно, что финансово стабильные страны не хотят отвечать своими ресурсами за исправление ситуации в более слабых государствах, и не хотят, чтобы их национальный долг был увязан с долгами других экономик с крупными задолженностями.

Вражда Чехии и Польши с Италией

Помимо неопределенности совместных инструментов ЕС, Италия во время своего самого серьезного кризиса со времен Второй мировой войны сталкивается с совершенно непонятным, практически враждебным отношением других членов "европейской семьи народов". Так, Польша не пропустила через свое воздушное пространство самолеты с гуманитарной помощью и специалистами из России, а Чехия присвоила груз медицинского назначения из Китая, предназначенный Италии.

Вместо "союзника" в лице НАТО и братьев из "европейской семьи" Италии в данный момент помогают Россия, Китай и маленькая Куба, сама измученная 60-летними санкциями США. Как негуманные, чудовищные американские санкции переносятся из Кубы и Латинской Америки на европейские страны, мы уже видели в начале века. Работу кубинских врачей в клиниках Венесуэлы после победы Боливарской революции, США использовали для приостановки импорта в эту страну медицинского оборудования из Европы по заказу Уго Чавеса, например, фирмы "Филипс". Поводом для этого стало нарушение эмбарго в отношении Кубы: в аппаратах "Филипс" были технические решения американского авторства. Так что будет неудивительно, если США теперь введут санкции против Италии, поскольку туда прибыли кубинские врачи.

Драгоценная для Италии помощь, как бы абсурдно это ни звучало, прибыла и из России, против которой Италия вместе с другими странами ЕС и НАТО ровно шесть лет назад ввела санкции. Итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо и начальник генерального штаба Енцо Вичерели встретили 14 транспортных самолетов Ил-16 с медицинским оборудованием, спецмашинами и сотней подготовленных врачей и медицинских работников, который ранее работали с опасными болезнями по всему миру, вроде Эболы в Африке. Сразу из аэропорта российский конвой отправился в эпицентр эпидемии - Бергамо.

Когда тяжело, на помощь приходит Россия

Но несмотря на то, что происходило все эти годы, Россия, протянув руку помощи многострадальному итальянскому народу, продемонстрировала солидарность и ответственность. Фиктивная европейская солидарность пала перед лицом реальной угрозы. Сербии коронавирус открыл глаза, а мы в Черногории, боюсь, надолго увязнем в евроатлантическом болоте.

Игорь Дамьянович (Игор Дамјановић)