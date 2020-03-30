Atlantico (Франция): вслед за НАТО Россия отменила военные учения

Потребовалась пандемия коронавируса, чтобы снизить напряженность в Европе из-за действий НАТО, которые автоматически вызвали ответную реакцию России. После отмены НАТО учений в Прибалтике, Россия останавливает маневры у границ Европы.

НАТО окончательно отменил из-за коронавируса COVID-19 самые масштабные военные учения. В учениях должны были участвовать 32 000 человек, в том числе 20 000 американцев, часть которых прибыла из США. По мнению различных аналитиков, речь шла о крупнейшем развертывании американских войск в Европе после окончания холодной войны.

Москва, в свою очередь, отменила все запланированные и текущие военные учения на границах Европы. Эти учения были начаты в ответ на то, что Россия считала провокацией со стороны Запада.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 23 марта на пресс-конференции, что такое решение "было связано со сложившейся ситуацией и общей борьбой с коронавирусом". Отметим, что маневры "Defender Europe 2020" вызвали самую резкую критику министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который в феврале заявил, что Россия примет ответные меры против действий НАТО.

То, что было верно в отношении военной эскалации, похоже, также верно и в отношении деэскалации навязанной Вашингтоном. Потребовалась пандемия коронавируса для снижения напряженности, развязанной Западом, которая автоматически вызвала ответную реакцию России.

Учения "Cold Response" также были отменены в Норвегии и Южной Корее. Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил в интервью "Известиям": "Мы стараемся найти общие точки соприкосновения. Например, в инициативном порядке прекратили проводить военные учения в непосредственной близости у границ России с западными государствами. Наша боевая авиация летает над Балтикой с включенными транспондерами. Мы проявляем безграничную открытость при проведении военных мероприятий".

Как говорится в пословице "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Военная напряженность в Европе уменьшилась, но очевидно, что это будет только временно. Если лица, принимающие решения, смогут оценить ситуацию и перестать прислушиваться к своим советникам "вступать в войну", человечество, возможно, добьется большого прогресса.

Ален Родье (Alain Rodier)