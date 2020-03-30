На Каспии появились «Термиты»

Ракетный катер «Ступинец» бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии в рамках программы подготовки к выполнению задач по предназначению вышел в акваторию Каспийского моря.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, «Ступинец» в рамках курсовой задачи К-2 выполнит артиллерийские стрельбы, по нормативам АС-7 «стрельба по морским целям», АС-9 «стрельба по воздушным целям», АС-50 «расстрел плавающей мины», в том числе боевое упражнение ГР-2, 3 «стрельба из ручного гранатомёта по обнаруженным диверсантам».

«В ходе учений моряки отработают противовоздушную оборону и выполнят электронный пуск ракетой из ракетного комплекса «Термит». Экипаж подтвердит готовность к самостоятельному выполнению боевых задач и упражнений в море», - отметили в военном ведомстве.

«Выходу ракетного катера предшествовало проведение различных мероприятий в пункте базирования по специальной курсовой задаче К-1, включающей в себя подготовку к плаванию, отработку элементов боевой и повседневной деятельности в условиях базы», - добавили в пресс-службе.