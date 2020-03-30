Войти
Военно-промышленный курьер

На Каспии появились «Термиты»

283
0
0
ВМФ РФ
ВМФ РФ.
Источник изображения: vpk-news.ru

Ракетный катер «Ступинец» бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии в рамках программы подготовки к выполнению задач по предназначению вышел в акваторию Каспийского моря.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, «Ступинец» в рамках курсовой задачи К-2 выполнит артиллерийские стрельбы, по нормативам АС-7 «стрельба по морским целям», АС-9 «стрельба по воздушным целям», АС-50 «расстрел плавающей мины», в том числе боевое упражнение ГР-2, 3 «стрельба из ручного гранатомёта по обнаруженным диверсантам».

«В ходе учений моряки отработают противовоздушную оборону и выполнят электронный пуск ракетой из ракетного комплекса «Термит». Экипаж подтвердит готовность к самостоятельному выполнению боевых задач и упражнений в море», - отметили в военном ведомстве.

«Выходу ракетного катера предшествовало проведение различных мероприятий в пункте базирования по специальной курсовой задаче К-1, включающей в себя подготовку к плаванию, отработку элементов боевой и повседневной деятельности в условиях базы», - добавили в пресс-службе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
КФ
Похожие новости
22.10.2019
На испытаниях ядерной триады произошел сбой
10.10.2018
Участники масштабных учений ЮВО возвращаются в пункты постоянной дислокации
01.09.2016
Службы ВМФ отрабатывают поисково-спасательные задачи в рамках внезапной проверки
31.08.2016
Корабли Каспийской флотилии провели стрельбы по морским целям
26.08.2016
Внезапная проверка объявлена в трех военных округах, Северном флоте, ВКС и ВДВ
23.08.2016
Корабли Каспийской флотилии вернулись в пункты базирования после учений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.03 10:41
  • 1
«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений
  • 30.03 10:18
  • 311
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 30.03 09:58
  • 9
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 30.03 09:50
  • 24
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 30.03 09:34
  • 13
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 30.03 06:51
  • 81
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 30.03 06:28
  • 27
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 30.03 06:05
  • 15
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 30.03 03:24
  • 1
Не главный недостаток: нужны ли стелс-технологии Ту-160
  • 29.03 22:15
  • 12
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 29.03 20:14
  • 11
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»
  • 29.03 19:32
  • 112
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.03 17:01
  • 6
Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом
  • 29.03 16:57
  • 35
Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов
  • 29.03 16:45
  • 10
Российский «Циркон» оказался неточным