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Российская газета

Новые медцентры Минобороны смогут принять 1600 пациентов

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В пятницу стали известны подробности масштабного проекта, который по поручению президента страны в рамках борьбы с коронавирусом экстренно реализует Министерство обороны. О нем накануне на заседании правительства РФ говорил глава военного ведомства России Сергей Шойгу.


Речь - о строительстве к середине мая на территории всех четырех военных округов России 16 специализированных медицинских центров. На эти цели правительство выделяет Минобороны 8,8 млрд рублей. Решено, что новые медцентры общей емкостью 1600 койко-мест должны быть многофункциональными, модульными, то есть быстровозводимыми и, что особенно важно, предназначенными для лечения не только военнослужащих и членов их семей, но и гражданского населения. Долго определяться с географией новостроек генералам не пришлось, поскольку возведенные специалистами военно-строительного комплекса при участии инженерных и железнодорожных войск объекты войдут в инфраструктуру существующих армейских и флотских госпиталей.

Замминистра обороны Тимур Иванов в пятницу сообщил, что в Западном военном округе появятся шесть новых лечебниц. Медцентры в подмосковном Одинцово и Калининграде рассчитаны на 100 койко-мест, в Подольске - на 200, в Нижнем Новгороде, Смоленске и городе Пушкин Ленинградской области - на 60. Три объекта возведут в Южном военном округе. Центр в Ростове-на-Дону сможет принять 160 больных, в Волгограде - сто, еще 60 - в Севастополе. В Центральном военном округе такие учреждения строят в Новосибирске (на 160 койко-мест), Омске - на сто и Оренбурге на 60 больных. Наконец, еще четыре новых медцентра появятся в Восточном военном округе. Объекты в Сосновом бору под Улан-Уде, Уссурийске и Петропавловске-Камчатском смогут принять по 60 пациентов. А лечебница в населенном пункте Анастасьевка в Хабаровском крае - двести.

По словам Тимура Иванова, Минобороны реализует этот уникальный проект с 20 марта, к нему уже привлекли более 3,5 тыс. специалистов и 800 единиц техники. На стройплощадках в Одинцово и Нижнем Новгороде начался монтаж зданий. На остальных 14 объектах заливают фундаменты. Работы ведутся круглосуточно, в три смены. "До 30 апреля мы завершим строительство восьми инфекционных центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Сосновом бору и Уссурийске. И до 15 мая - оставшиеся восемь центров", - пообещал замминистра. Он подчеркнул, что беспрецедентное по масштабу и срокам капитальное строительство идет в очень сжатые сроки - от 40 до 56 суток. При этом общая площадь возводимых центров составит почти 115 000 квадратных метров, а на конкретных объектах в зависимости от их этажности и емкости - от 5 до 12 000 тысяч.

Все новые лечебницы оснастят самым современным медицинским оборудованием, в том числе компьютерными томографами, аппаратами для анестезиологии, эндоскопии и экстракорпоральной мембранной оксигинации. Для будущих центров уже формируют необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарств. А в питерской Военно-медицинской академии организовали учебу и переподготовку медицинского персонала, которому предстоит работать в лечебницах-новостройках.


Юрий Гаврилов

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