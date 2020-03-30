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Российская газета

Разведчики Балтфлота уничтожили "вражеских" диверсантов

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

В Калининградской области разведывательное подразделение морской пехоты Балтийского флота провело тренировку по уничтожению диверсионно-разведывательной группы условного противника, проникшей в регион морем.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, учение прошло в рамках лагерного сбора соединения морской пехоты. В нем участвовали более 50 военнослужащих, было задействовано пять единиц боевой техники.

По замыслу, "вражеские" диверсанты высадились на побережье Балтийского моря и продвигались вглубь территории Калининградской области. Разведчики морской пехоты организовали засаду, подпустили диверсионную группу как можно ближе и уничтожили ее из штатного вооружения.

Морпехи также отработали навыки захвата пленных, ведения разведывательных дозоров и способы вывода из строя коммуникаций условного противника. Кроме того, они тренировались в применении системы контроля и навигации ГЛОНАСС и усовершенствованных станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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