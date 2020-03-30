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Российская газета

Убийца вертолетов: легендарный ДШК продолжает службу в армии Вьетнама

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Источник изображения: rg.ru

Легендарный советский ДШК продолжает находиться на вооружении почти семи десятков стран мира, в том числе во Вьетнамской народной армии.

Эти 12,7-мм пулеметы, а также их китайские клоны Тип 54 долгое время были основным и наиболее грозным средством ПВО на территории Южного Вьетнама. Они уверенно поражали американские вертолеты огневой поддержки Bell AH-1 Cobra и наиболее массовые - многоцелевые Bell UH-1 Iroquois, также известные как Huey.

Жертвами этого грозного оружия становились также летательные аппараты других типов. Эффективным было применение и по наземным и речным целям: живой силе, бронетранспортерам, бронеавтомобилям, по различной автомобильной технике и катерам.

Прицельная дальность стрельбы ДШК - 3 500 метров. Его пули могут пробивать 15-20 мм брони на дистанции в 500 метров. Скорострельность достигает 600 выстрелов в минуту.

В ходе конфликта с Китаем, а также в Камбодже это оружие уже воевало по разные стороны линии фронта.

В настоящее время ДШК используется в пехотном варианте, массово устанавливается на различные образцы бронетехники, в том числе танки Т-54, Т-55, Т-62, Тип 63 и Тип 59. Монтируют их и туда, где ее установка изначально не предусматривалась, речь о плавающих ПТ-76, американских БТР М113 и транспортерах М548.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Камбоджа
Китай
США
Продукция
AH-1 Cobra
M113 БТР
Type 59
UH-1 Iroquois
Т-55
Т-62
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