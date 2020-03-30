Зенитчики ЮВО провели боевые стрельбы из ЗРК "Тор-М2" в Астраханской области

Ростов-на-Дону. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" Южного военного округа из Северной Осетии провели боевые стрельбы зенитными ракетами на полигоне "Капустин Яр" (Астраханская область), сообщает пресс-служба ЮВО.

"Расчеты комплексов уничтожили шесть скоростных маневрирующих мишеней типа "Саман", запускаемых с разных направлений и летящих на минимальных и максимальных высотах. В частности, четыре цели были уничтожены прямым попаданием боевой части ракет, две поражены их осколками. Выполнено 6 пусков боевых ракет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что личный состав в ходе полевого выхода также освоил заряжание пусковых установок, поиск, обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей.