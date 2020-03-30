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Газета.ru

"Оккупированная страна": почему США оставили бомбы в Германии

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В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США

США по-прежнему хранят свое ядерное оружие в Германии, потому что страна все еще «оккупирована», заявил член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт. При этом сам Вашингтон считает факт размещения своего оружия на территории ФРГ актом доверия и сотрудничества. Немецкие политики уже не первый год ведут дискуссии о выводе американского вооружения из страны.

Американское ядерное оружие размещается в Германии, потому что ФРГ «фактически до сих пор находится в состоянии оккупированной страны», заявил в интервью телеканалу «360» член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт. По его словам, Вашингтон использует свое положение так, как считает нужным.

Как рассказал парламентарий, Берлин пытался распрощаться с солдатами США, но трехмесячная переписка закончилась сообщением о том, что присутствие войск на территории Германии следует воспринимать как дружественный акт доверия и сотрудничества.

По словам Гердта, ожидать вывода войск и свертывания вооружений было бы наивно: "Мир стоит на пороге передела сфер влияния. Добровольно отказаться от влияния на Германию - это нереально.

Надо молиться, чтобы войска хотя бы оставались там, где есть, - на складах".

Он подчеркнул, что Европу "просто так никто отдавать не хочет", поэтому каждый пытается обезопасить свои политические интересы. Это происходит даже в условиях пандемии нового коронавируса, констатировал депутат.

Deutsche Welle ранее опубликовало статью, в которой говорится, что США планируют модернизировать находящееся в Германии ядерное оружие. Эксперты переживают, что новые бомбы очень уж привлекательны для применения, поскольку их можно использовать для точечных ударов вместо уничтожения целых регионов, указали в статье.

По информации СМИ, в Европе хранится около 150 единиц американского тактического ядерного оружия: в Бельгии, Германии, Италии и Нидерландах. Как писала в июле прошлого года бельгийская De Morgen, опубликовавшая копию доклада комитета Парламентской ассамблеи НАТО, "бомбы хранятся на шести американских и европейских базах - Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции».

В середине ноября прошлого года глава МИД Германии Хайко Маас выступил против вывода «в одностороннем порядке» ядерного оружия США с территории ФРГ.

Он также призвал запретить данный тип вооружений в целом. «Это ничему не поможет, если ядерное оружие переместить из одной страны в другую. Если оно должно исчезнуть, оно должно исчезнуть всюду», - говорил министр.

Он обратил внимание, что в вопросе ядерного разоружения требуются договоренности на широком базисе, а не в отношении отдельных стран. «Нашей целью должен оставаться мир без ядерного оружия, даже если этого непросто достичь или даже если это потребует много времени», - отметил Маас.

Глава внешнеполитического ведомства выступил со своим заявлением на фоне противоречий в бундестаге, где некоторые депутаты призвали к выводу американского оружия с немецкой территории. Против ядерных вооружений США, в частности, высказался председатель Левой партии Дитмар Батч.

«Американское ядерное оружие должно быть выведено. Вопрос американских военных баз также остается острым. Большинство жителей Германии согласны с этим подходом и с этой позицией», - подчеркнул парламентарий.

Вашингтон разместил свое ядерное оружие в Европе еще в 1950-х годах под предлогом сдерживания СССР.

На сегодняшний день арсенал Соединенных Штатов существенно сократился, но часть вооружений все равно осталась в Европе. Москва при этом продолжает выступать за полный вывод американских ядерных вооружений из региона.

В 2010 году немецкие депутаты большинством голосов предоставили правительству страны мандат на переговоры с США о вывозе ядерного оружия с территории Германии. Но кабмин ФРГ отказался предпринимать какие-либо односторонние действия, не обсудив это с партнерами по НАТО. В итоге этот вопрос остается открытым уже более десяти лет.

Сам Берлин отказался от производства, обладания и распоряжения атомным, биологическим и химическим оружием в марте 1991 года. Такое решение было принято немецким правительством в соответствии с третьим положением договора об окончательном урегулировании в отношении ФРГ и ГДР. После объединения Германии оттуда были вывезены все советские ядерные компоненты.


Кристина Сизова

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