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Военное обозрение

В ЦАГИ продули модель перспективного транспортного самолёта «Слон»

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Источник изображения: ЦАГИ

Первый цикл аэродинамических испытаний модели перспективного тяжелого транспортного самолета "Слон", разрабатываемого в качестве замены Ан-124 "Руслан", проведен специалистами ЦАГИ. Об этом передает "" со ссылкой на сообщение института.

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского продули модель перспективного самолета в аэродинамической трубе, тем самым подтвердив расчетные характеристики, определенные еще на этапе проектирования. Проверки проводились в аэродинамической трубе переменной плотности Т-106 при скорости воздушного потока от 0,2 до 0,85 Маха. Продувке подверглась, по-видимому, вторая модель самолета, так как первая, собранная в ЦАГИ в конце прошлого года, была без хвостового оперения.

Как ранее сообщалось, проектирование новейшего транспортного самолета "Слон" началось в 2016 году по заказу Минпромторга России. Проект подразумевает создание самолета по схеме высокоплана с возможностью загрузки через носовую часть. Данные по грузоподъемности разнятся - от 150 до 180 тонн, дальность полета до 7 тысяч километров, скорость - до 850 км/час. На самолет должны быть установлены четыре новые турбовентиляторные двигатели ПД-35 с взлетной тягой 343,2 килоньютона.

Известно, что длина нового транспортника составит 82,3 метра, высота — 24 метра, а размах крыла — от 87,1 до 88,3 метра в зависимости от версии. Максимальная взлетная масса перспективного транспортника составит от 490 до 499 тонн, а масса пустого — 214 или 222 тонны. В перспективе он должен заменить транспортный самолет Ан-124 "Руслан".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-124
ПД-35
Компании
Минпромторг РФ
ЦАГИ
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