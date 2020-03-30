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Военное обозрение

В США остановлена деятельность авиабазы Эдвардс, где проходят испытания F-35

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Источник изображения: topwar.ru

В США сообщается о возникшей проблеме на предприятиях по реализации программы истребителя пятого поколения F-35. Предприятия вынуждены приостанавливать работу и уходить на карантин. На этом фоне ситуация усугубляется остановкой деятельности испытательно-эксплуатационной базы ВВС Edwards в штате Калифорния.

Эта база в США ранее получила права на реализацию программы испытаний истребителей F-35 Lightning II от компании Lockheed Martin.

Сообщается, что приостановка действия военной базы вызвана пандемией коронавируса.

В американских СМИ говорится о том, что проблемы с нарушением производственного процесса, а также свёртыванием испытаний F-35 на базе Эдвардс, могут привести к серьёзной задержке с реализацией целого ряда контрактов. Отмечается, что серийное производство F-35 может быть отложено на год.

Между тем эксперты обсуждают контракты по обслуживанию самолётов F-35, которые уже приобретены рядом стран, включая Норвегию, Японию, Британию, Нидерланды, Австралию. Если США временно запретят выезд специалистов за границу для технического обслуживания истребителей, то возникнет «авиационный простой». В частности, говорится, что без обновления бортового программного обеспечения возникнут «программные уязвимости, которыми может воспользоваться противник». А обновление программного обеспечения с частичной заменой аппаратной составляющей в зависимости от версии F-35 может осуществляться не реже раза в год.

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Страны
Австpалия
Нидерланды
Норвегия
США
Япония
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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