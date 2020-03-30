Работу медицинского спецназа РФ показали на видео

Минобороны России опубликовало видео с учений медицинского отряда специального назначения Центрального военного округа.

В рамках тренировки военные медики за несколько часов развернули под Свердловском полевой госпиталь, оснащенный современным оборудованием и техникой. Готовые к работе модули: лабораторно-диагностический, перевязочный, операционный, реанимационный, - сгрузили с вездеходов. Все контейнеры оснащены автономными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электро- и водоснабжения. Рядом установили палатки для больных и персонала.

- Развернутое оборудование позволяет проводить до 1,5 тысячи рентгенологических, флюорографических и УЗИ исследований в сутки, делать до восьми операций, обследовать и перевязывать пострадавших, - рассказали в военном ведомстве.

В двух военных округах: Западном и Центральном, а также в ВКС, РВСН войсках РХБЗ, инженерных войсках и медицинских отрядах с 25 по 28 марта проходит проверка готовности к работе по локализации пандемии коронавируса.

Антон Валагин