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Российская газета

Похожие на украинскую "Варту" таинственные броневики замечены в Сирии

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Бронеавтомобиль "Варта".
Бронеавтомобиль "Варта".
Источник изображения: РИА Новости

В минувшие дни в ходе выполнения карантинных мероприятий, связанных с коронавирусом COVID-19, в различных городах Сирии на улицах появилась техника Министерства внутренних дел страны.

В том числе замечены неизвестные бронеавтомобили, очень похожие на украинскую "Варту".

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, впервые такие специальные машины в объективы фотоаппаратов попали в прошлом году.

Они действительно сильно напоминают украинские образцы. Правда, если приглядеться, можно обнаружить различия в носовой части корпуса. У сирийских броневиков, кроме другого названия - SAV, иное оформление защиты радиатора, в бампере видны дополнительные фары. В бортах имеются бойницы для применения стрелкового оружия.

"До сих пор неизвестно, где расположена фирма-производитель, поставляющая эти бронеавтомобили в Сирию и комплекты для их сборки на Украине, и кому она принадлежит. По этому поводу делаются различные предположения, но ни одно из них никак документально не подтверждено", - отмечает Лямин.

Сирийские силовики имеют на вооружении различную колесную технику. Например, в полиции использовались советские бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 и английские Shortland на шасси джипов Land Rover.

Эпизодически встречались такие раритеты, как созданные в СССР еще в начале 50-х годов БТР-152.

Также в боях с боевиками террористических формирований задействовались российские БТР-80, БТР-82А, "Тигры", "Выстрелы", "Водники" и "Рыси".


Алексей Моисеев

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