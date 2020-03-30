Войти
Российская газета

Армия развернула полевые хлебозаводы и кухни

373
0
0
Источник изображения: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Мобильные хлебозаводы и бани, полевые кухни развернуты армейскими подразделениями в трех федеральных округах в рамках учений по локализации чрезвычайных ситуаций.

- Соединения материально-технического обеспечения совершили марш на штатной технике на полигоны, где были оперативно развернуты полевые хлебозаводы, кухни и банно-прачечные комбинаты. Организован централизованный подвоз воды и ГСМ. Созданная система МТО позволяет в полном объеме обеспечить личный состав всем необходимым, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Тыловые комбинаты развернуты в Воронежской, Ленинградской и Нижегородской областях.

С 25 по 28 марта проходит проверка структур военного управления, воинских частей и соединений Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и медицинских подразделений. Их готовят к проведению противоэпидемических мероприятий.


Антон Валагин (Воронеж)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Медицина
ЯО
Похожие новости
26.09.2019
В стрельбах на полигонах ЮВО приняли участие 13 тысяч артиллеристов
23.09.2019
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
25.12.2017
Надежная защита страны: Россия будет развивать "умную" армию
06.09.2017
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
18.12.2013
Строить – не ломать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.03 10:41
  • 1
«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений
  • 30.03 10:18
  • 311
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 30.03 09:58
  • 9
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 30.03 09:50
  • 24
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 30.03 09:34
  • 13
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 30.03 06:51
  • 81
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 30.03 06:28
  • 27
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 30.03 06:05
  • 15
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 30.03 03:24
  • 1
Не главный недостаток: нужны ли стелс-технологии Ту-160
  • 29.03 22:15
  • 12
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 29.03 20:14
  • 11
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»
  • 29.03 19:32
  • 112
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.03 17:01
  • 6
Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом
  • 29.03 16:57
  • 35
Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов
  • 29.03 16:45
  • 10
Российский «Циркон» оказался неточным