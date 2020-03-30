Армия развернула полевые хлебозаводы и кухни

Мобильные хлебозаводы и бани, полевые кухни развернуты армейскими подразделениями в трех федеральных округах в рамках учений по локализации чрезвычайных ситуаций.

- Соединения материально-технического обеспечения совершили марш на штатной технике на полигоны, где были оперативно развернуты полевые хлебозаводы, кухни и банно-прачечные комбинаты. Организован централизованный подвоз воды и ГСМ. Созданная система МТО позволяет в полном объеме обеспечить личный состав всем необходимым, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Тыловые комбинаты развернуты в Воронежской, Ленинградской и Нижегородской областях.

С 25 по 28 марта проходит проверка структур военного управления, воинских частей и соединений Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и медицинских подразделений. Их готовят к проведению противоэпидемических мероприятий.

Антон Валагин (Воронеж)