Новый антисептик против коронавируса создан под эгидой Фонда перспективных исследований

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Центра суперконструкционных полимеров Кабардино-Балкарского госуниверситета разработали полимерный антисептик, способный обеззаразить поверхность на месяц после применения, его производство может начаться в течение года, сообщила "Интерфаксу" руководитель Центра профессор Светлана Хаширова.

"Наши полимерные антисептики смогут защитить поверхность от инфекции на срок от недели до месяца, в зависимости от количества контактов с этой поверхностью", - сказала Хаширова.

"Вирусологи проверяли вещество на модельных реакциях на оболочковые вирусы, к которым относится коронавирус. На данные организмы он действует эффективно", - заявила глава центра.

Она пояснила, что антисептик представляет собой жидкость без цвета и запаха, которая при нанесении на поверхность образует тончайшую плёнку. При этом вещество обладает низкой токсичностью, поскольку в его состав не входят низкомолекулярные соединения.

"Наши антисептики будут сопоставимы по стоимости с теми антисептиками, которые продаются. Но по эффективности и длительности действия они будут выделяться, к тому же они менее токсичны", - отметила Хаширова.

По ее словам, антисептик сможет использоваться как специальными организациями, так и распространяться в свободной продаже в зависимости от концентрации.

"Рецептура у нас есть, мы посмотрели, как они действуют на различные микроорганизмы и вирусы. Скоро должна пройти процедура сертификации", - сообщила Хаширова.

Центр суперконструкционных полимеров вел разработку вещества при поддержке Фонда перспективных исследований (ФПИ). В настоящее время Центр ведет переговоры с несколькими компаниями, готовыми поспособствовать процессу сертификации и наладить производство. По оценкам Хашировой, производство нового антисептика может начаться в течение года.