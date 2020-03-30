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Известия.ru

В «Роскосмосе» заявили о возможной корректировке графика пусков из-за COVID-19

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин проведет совещание по видеосвязи по пересмотру графика пусков в 2020 году из-за остановки производств аппаратов в Европе на фоне коронавируса. Об этом сообщается на сайте госкорпорации в пятницу, 27 марта.

Рогозин 27 и 28 марта проведет ряд производственных совещаний, в том числе по развитию орбитальной группировки в интересах российской экономики.

В субботу пройдут совещания по организации работы по созданию пилотируемого космического корабля «Орел» и выполнению гособоронзаказа в интересах Минобороны России.

В следующем месяце планировалось совершить два пуска с космодрома Байконур 9 и 25 апреля. Кроме того, 17 апреля должен вернуться международный экипаж длительной экспедиции Международной космической станции МКС-62.

«В связи с этим около 270 специалистов, которые будут заняты в обеспечении этих мероприятий и выезжающие в командировку в Республику Казахстан, пройдут тесты на коронавирус», — отмечается в сообщении.

Накануне, 26 марта, в «Роскосмосе» сообщили, что не будут откладывать возвращение на Землю экипажа с МКС из-за коронавируса SARS-CoV-2 и карантинных мер со стороны Казахстана.

Сейчас экипаж МКС состоит из россиянина Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Мейр. 9 апреля к ним присоединятся россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди. После этого Скрипочка, Морган и Меир возвратятся на Землю.

Ранее, 25 марта, Европейское космическое агентство (ESA) сообщило о приостановке работы четырех научных миссий и отключении инструментов на восьми космических аппаратах на фоне распространения коронавируса. Агентство в том числе сокращает численность команд на миссиях Cluster, которая изучает магнитное поле Земли, ExoMars Trace Gas Orbiter, Mars Express и Solar Orbiter. Это долговременные миссии со стабильными орбитами, поэтому их можно перевести в спящий режим без негативных последствий.

Согласно данным Worldometer на 27 марта, в 199 странах мира зафиксировано более 537 тыс. случаев коронавируса, умерли 24 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заболевания в России достигло 1036.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000 112.

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