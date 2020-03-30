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WarSpot

Новый Paladin наращивает численность

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Источник изображения: warspot.ru

Компания BAE Systems наладила полномасштабное производство новых самоходных гаубиц M109A7 Paladin. Вчера, 26 марта, портал defence-blog.com сообщил о том, что Минобороны США заказало новую партию САУ.

В рамках контракта стоимостью $339 млн BAE Systems поставит американской армии 48 комплектов самоходных гаубиц M109A7 (SPH) и заряжающих машин M992A3. Кроме того, контракт включает в себя послепродажное обслуживание и запчасти.

САУ M109A7 Paladin

Источник изображения: defence-blog.com

В марте прошлого года очередная ревизия показала, что компания BAE Systems доработала новые САУ M109A7, но оказалась не готова к полномасштабному производству новых гаубиц. В конце прошлого года стало известно, что Минобороны США выделило подрядчику почти $250 млн на крупносерийную сборку гаубиц в дополнение к ранее перечисленным средствам, что открыло возможности для начала серийной сборки.

Закупка новых гаубиц для ВС США проходит в рамках программы Paladin Integrated Management (PIM). Компания BAE Systems разработала для американской армии новую модификацию гаубицы 109 Paladin, получившую обозначение A7. Внешне она мало чем отличается от предшественницы А6 (используется то же шасси от БМП Bradley и прежний ствол калибра 155 мм), но внутри это принципиально новая машина. По словам разработчиков, САУ M109A7 Paladin оснащена принципиально новой электроникой и системой электропитания. Кроме того, в новой версии гаубицы устранены ранее обнаруженные недочёты: ненадёжная автоматическая система пожаротушения и прочее.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bradley
M109
Компании
BAE Systems
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