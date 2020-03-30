ВВС Германии приобретут 135 истребителей американского и европейского производства

ЦАМТО, 27 марта. ВВС Германии в рамках программы замены истребителей "Торнадо" приняли решение приобрести до 90 истребителей "Тайфун" консорциума "Еврофайтер, 30 F/A-18E/F "Супер Хорнет" и 15 самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G "Гроулер".

Как сообщает Defense News со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt, самолеты американского производства Берлин все же будет вынужден приобрести в связи с требованием НАТО и необходимостью иметь в наличии авиационную платформу, способную нести боеприпас B61 с ядерной БЧ. Самолеты РЭБ EA-18G "Гроулер" заменят "Торнадо" ECR, выполняющие аналогичную функцию.

Необходимо отметить, что министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр еще не утвердила данный план.

Напомним, в конце прошлого года газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что американский многофункциональный истребитель F/A-18 компании Boeing опережает "Тайфун" европейского консорциума Airbus. Этот вывод был сделан после того, как ВВС Германии получили информацию от Пентагона о времени, необходимом для сертификации истребителей "Тайфун" для их оснащения ядерным оружием – от 3 до 5 лет.

Как тогда сообщалось, немецкое правительство объявит победителя тендера (F/A-18 или "Тайфун") в начале следующего года (2020 года). В январе 2019 года МО Германии исключило истребитель пятого поколения F-35 из тендерной гонки под давлением лобби европейского ОПК, который твердо намерен завершить разработку собственного истребителя следующего поколения.

Несмотря на выбор F/A-18E/F "Супер Хорнет", научный сотрудник Королевского института объединенных служб (Великобритания) Джастин Бронк напомнил Defense News, что на текущий момент применение B61 сертифицировано только на версии F/A-18A/B "Хорнет". Таким образом, на сертификацию применения ядерного боеприпаса для версии F/A-18E/F "Супер Хорнет" также понадобится некоторое время.

По заявлению представителя Boeing Джастина Гиббонса, правительство поддержит компанию в том, что касается работ по будущей интеграции. Сертификация на соответствие требованиям применения B61 для ВВС Германии идет в соответствии с графиком.

Официально не подтверждено, однако это не секрет, что 20 термоядерных бомб B61 Вооруженных сил США должны храниться на авиабазе "Бюхель" в районе Эйфеля и, в случае войны, могут быть установлены на немецких "Торнадо", которые теперь заменяются на более современные машины.