Elbit Systems подписала контракт на поставку новых самоходных гаубиц для ВС Израиля

ЦАМТО, 27 марта. Компания Elbit Systems Ltd. объявила о подписании ее дочерним подразделением в США, Elbit Systems of America, дополнения к соглашению, заключенному 27 марта 2019 года в рамках программы разработки новой самоходной гаубицы для МО Израиля.

Стоимость нового контракта составила 200 млн. долл. Соглашение будет выполнено в течение 12 лет.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Израиля и Elbit Systems 27 марта 2019 года заключили контракт стоимостью 125 млн. долл. (460 млн. шекелей) на разработку и производство новой самоходной гаубицы для СВ Израиля.

Министерство обороны заявило, что это "один из самых крупных и сложных проектов закупки в истории Сухопутных войск", который продлится десятилетие. Разработка гаубицы началась до подписания контракта, а после успешной начальной демонстрации программа перешла на этап производства опытного образца и подготовки к серийному производству. Контракт также включает поставку тренажера и 20 лет комплексного обслуживания.

Новая гаубица пока не получила названия, но обе стороны охарактеризовали ее как "полностью автоматизированную" систему, которая позволит снизить численность расчета и затраты на техническое обслуживание. Система позволит автоматически выбирать, в зависимости от задачи, тип снаряда, метательный заряд и взрыватель, осуществлять его загрузку с применением автоматической системы подачи боеприпасов для поражения цели.

Elbit Systems заявляет, что гаубица основана на "ноу-хау и опыте", накопленных ею при поставках артиллерийских систем Вооруженным силам различных государств.

В апреле 2017 года Министерство обороны Израиля объявило, что выбрало компанию Elbit Systems в качестве подрядчика разработки и поставки новой самоходной артиллерийской установки для ВС страны. Управление по разработке вооружений и технологической инфраструктуры МО Израиля (Administration for the Development of Weapons and the Technological Industry, MAFAT) выбрало предложение Elbit Systems по результатам оценки конкурирующих предложений. МО Израиля и Elbit Systems предполагают, что часть программы по дополнительному контракту будет выполняться различными американскими компаниями, включая Elbit Systems of America.

Предполагалось, что новая система для ВС Израиля будет разработана на базе 155-мм самоходной гаубицы ATMOS, но будет отличаться рядом особенностей.