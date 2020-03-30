Стали известны сроки закладки четвёртого МРК проекта 22800 "Каракурт" для ТОФ

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Четвертый малый ракетный корабль проекта 22800 (шифр "Каракурт") для Тихоокеанского флота будет заложен на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре 7 мая. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Четвертый МРК для ТОФ заложат 7 мая, корабль уже получил название "Павловск". Первые два МРК "тихоокеанской серии" - "Ржев" и "Удомля" были заложены 1 июля прошлого года, третий МРК проекта 22800 "Каракурт", получивший название "Уссурийск", был заложен в конце декабря 2019 года.

Строительство ведется в рамках контракта, заключенного Минобороны 22 августа 2018 года на постройку шести малых ракетных кораблей для Тихоокеанского флота. Соглашением предусмотрено строительство четырех МРК на Амурском ССЗ и еще двух на "Восточной верфи" во Владивостоке. Последний МРК амурской серии должен войти в строй до 2026 года, владивостокской - до 2023.

Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр "Каракурт") - российская серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны (малых корветов). Они предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и в составе корабельных групп.

Основные характеристики: длина - 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - 4 метра, водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК "Калибр", одна 76-мм артустановка АК-176МА, две 30-мм артустановки АК-630М или ЗРАК "Панцирь-М", две 14.5-мм или 12,7-мм пулемётные установки МТПУ.