Британская флотилия вышла на крупную группу кораблей ВМФ

Источник изображения: https://www.royalnavy.mod.uk/

В связи с появлением крупной группы российских вымпелов британский ВМФ направил флотилию в воды Ла-Манша, перед которой была поставлена задача отслеживать «необычно высокий уровень активности».

Как сообщает Королевский флот, в «крупномасштабной операции» приняли участие фрегаты типа 23 HMS Kent, HMS Sutherland, HMS Argyll, HMS Richmond, патрульные суда HMS Tyne, HMS Mersey, танкера RFA Tideforce, RFA Tidespring и гидрографическое судно HMS Echo. Всего девять кораблей.

Моряки Королевского флота и экипажи самолетов следили за каждым движением российских кораблей с использованием современных радаров и средств наблюдения, что позволило определять их курс и скорость, когда они проходили Британские острова

- сказано в официальном заявлении.

Как утверждается, русские вымпела были обнаружены HMS Tyne, который пребывал в море последнюю неделю, контролируя южное побережье страны. Он вышел на три корвета класса «Стерегущий», два десантных корабля типа «Ропуча» [775-й проект] и два фрегата проекта «Адмирал Григорович», а также вспомогательные суда и буксиры.

Это наше главное дело, представляющее собой безусловное обязательство поддерживать безопасность Великобритании

- заявил лейтенант Ник Уорд с HMS Tyne.

Источник изображения: https://www.royalnavy.mod.uk/

Источник изображения: https://www.royalnavy.mod.uk/

Источник изображения: https://www.royalnavy.mod.uk/

Источник изображения: https://www.royalnavy.mod.uk/

Источник изображения: https://www.royalnavy.mod.uk/

Источник изображения: https://www.royalnavy.mod.uk/

Источник изображения: https://www.royalnavy.mod.uk/