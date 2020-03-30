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Военные медцентры будут построены к середине мая в четырех военных округах

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Источник изображения: vpk-news.ru

Строительство первых восьми многофункциональных медицинских центров будет завершено до 30 апреля, оставшиеся восемь – до 15 мая, сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в пятницу на селекторном совещании.

«До 30 апреля, - сказал Иванов, - мы завершим строительство восьми инфекционных центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Сосновом бору и  Уссурийске. И до 15 мая - оставшиеся восемь центров», - сказал Иванов.

Он отметил, что все шестнадцать многофункциональных модульных медицинских центров  будут оснащены самым современным оборудованием.

«В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки нам предстоит выполнить работы по возведению 16-ти специализированных медицинских центров общей емкостью 1600 койко/мест, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, которые уже к середине мая будут полностью готовы», - сказал Иванов.

По его словам, создание медицинских центров осуществляется в рамках развития инфраструктуры существующих военных госпиталей Минобороны России.

«С 20 марта текущего года во всех военных округах развернуты работы по их строительству», - сказал Иванов.

На указанные цели, напомнил Иванов, Министерству обороны правительством РФ выделены бюджетные ассигнования в размере 8,8 млрд рублей.

Строительство этих многофункциональных медицинских центров, отметил Иванов, ведется по поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ. Работы ведут специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.

Он уточнил, что в Западном военном округе строятся шесть центров. В Одинцово – на 100 койко/мест, Подольске (200),  Нижнем Новгороде (60), Смоленске (60), Калининграде (100), Пушкин Ленинградской области (60).

Три медцентра будут возведены в Южном  военном округе: в Ростове-на-Дону – на 160 к/м, Севастополе (60), Волгограде (100).

В Центральном военном округе учреждения строят в Новосибирске на 160 к/м, Омске (100), Оренбурге (60).

Четыре центра появятся в Восточном военном округе: в Сосновом  бору (Улан-Уде) – на 60 к/м,  Уссурийске (60), Петропавловске-Камчатский (60), Анастасьевке (Хабаровский край) – на 200 к/м, сообщил Иванов.

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