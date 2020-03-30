Российская оборонка уходит на неделю на карантин

Предприятия оборонно-промышленного комплекса Северодвинска «Севмаш» и Центр судоремонта «Звездочка» приостановят работу с 30 марта по 5 апреля в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

Об этом сообщили пресс-службах заводов.

«Согласно указу президента неделя объявлена на предприятии нерабочей. Будут продолжать работу только производства непрерывного цикла, обеспечивающие пожарную, радиационную безопасность и другие. Это около 400−500 человек из 12 тысяч сотрудников», - указали в «Звездочке».

В «Севмаше» также отметили, что предприятие приостановит работу. Eadaily сообщает, что сейчас на заводах ОПК готовятся соответствующие документы.