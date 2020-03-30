Расчеты С-400 уничтожили условного противника в Заполярье

Расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" сопроводили и уничтожили воздушные цели "противника". Для учения военнослужащие совершили марш в конкретный район и обустроили позиции в неподготовленной местности.

В учениях по охране и обороне воздушного пространства приняли участие бойцы соединения ВВС и ПВО Северного флота, сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга. После прибытия на место, расчеты развернули пусковые установки, выполнили топопривязку, привели комплексы в боевой режим. А потом сопроводили и уничтожили воздушные цели условного противника.

Это на первом этапе учений. А на втором - расчеты ЗРС С-400 отработали маневры по смене позиции после уничтожения "неприятеля", оказали противодействие условным диверсионным группам и преодолели зараженные участки местности на марше.

С-400 "Триумф" - зенитные ракетные системы большой и средней дальности. Они в состоянии уничтожить все средства воздушно-космического нападения. Оснащены комплексами Вооруженные силы России, в том числе и Северный флот.

Светлана Цыганкова