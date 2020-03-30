Корабли ЧФ отразили «ракетный удар» на учениях в Средиземном море

Три фрегата Черноморского флота, входящие в состав постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, отразили ракетную атаку условного противника и применили против него комплексы «Калибр», сообщили в пресс-службе флота.

"Корабельная ударная группа в составе трех фрегатов "Адмирал Григорович", "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" выполнила ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям . По замыслу учения, отряд кораблей условного противника произвел ракетную атаку отряда кораблей Черноморского флота", – передает ТАСС сообщение ЧФ.

Моряки провели по условным крылатым ракетам электронные пуски ракет комплекса "Штиль-1", после чего условно применили ударные комплексы "Калибр". На завершающем этапе экипажи отработали совместное маневрирование, провели учения по связи, противолодочной и противовоздушной защите отряда кораблей на переходе.

Дмитрий Зубарев