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Деловая газета "Взгляд"

В США восхитились российским истребителем МиГ-35

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Источник изображения: Александр Рюмин/ТАСС

Американское издание The National Interest высоко оценило современный российский истребитель четвертого поколения МиГ-35 производства «Российской самолетостроительной корпорации», который можно отнести к категории 4++.

Издание напомнило, что МиГ-35 является по сути последним членом семейства двухмоторного истребителя МиГ-29. В его основу легла конструкция МиГ-29К, передает РИА "Новости".

Авторы материала указывают, что современные истребители поколения 4++ обладают высокой степенью унификации конструкции, а также авиационных систем, силовой установки, бортовой радиоэлектроники и оружия.

Они предназначены для выполнения широкого круга задач, в том числе для противовоздушной обороны военно-морских сил, а также достижения превосходства в воздухе, уничтожения морских и наземных целей в любое время суток и в любых погодных условиях.

Самолеты данного поколения используют более эффективную аэродинамическую схему и более легкие композитные материалы. Кроме того, отмечается боевая нагрузка и дальность применения оружия, а также повышенная топливная экономичность двигателя истребителя.

Издание особенно выделило управление вектором тяги: такой самолет позволяет лучше контролировать направление выхлопных газов, из-за чего повышается маневренность. Машина не просто выбрасывает их через сопло, а направляет их, что позволяет совершать более резкие маневры.

Также автор статьи напомнил о слухах, что МиГ-35 может предназначаться для применения лазерного оружия. Подчеркивается, что у российского истребителя хорошие характеристики, а с учетом управляемого вектора тяги МиГ-35 является одним из лучших самолетов поколения 4++.

При этом автор отмечает, что за пределами России истребитель не пользуется большой популярностью. Указывается, что у Египта был определенный интерес к машине, однако он предпочел более дешевый МиГ-29М.

В издании предполагают, что самолету предстоит еще долгий путь, чтобы занять достойное место, несмотря на то, что в российском арсенале всего два истребителя из серийного производства.

Ранее сообщалось, что новейший МиГ-35 научили беспилотной посадке.



Наталья Ануфриева

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Страны
Египет
Россия
США
Продукция
МиГ-29
МиГ-29К
МиГ-29М
МиГ-35
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