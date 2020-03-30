Парламент Германии одобрил очередной этап разработки танка MGCS

ЦАМТО, 27 марта. Согласно опубликованному на сайте Минобороны Германии пресс-релизу, Комитет по бюджету парламента страны одобрил начало этапа определения системной архитектуры танка, разрабатываемого в рамках франко-немецкой программы "Основная наземная боевая система" (MGCS).

По информации Jane's Defence Weekly, министерство охарактеризовало предстоящие двухлетние НИОКР как "важный шаг для продолжения германо-французского сотрудничества" и реализации совместно финансируемого проекта MGCS.

MGCS заменит танки "Леопард-2" ВС Германии и "Леклерк" ВС Франции, начиная с середины 2030-х гг., сохранив боевые возможности механизированных частей и развивая их в соответствии с изменяющимися угрозами. Министерство обороны рассчитывает принять на вооружение инновационную "систему систем", в состав которой войдут как управляемые человеком, так и безэкипажные бронированные машины.

Как пояснили в МО Германии, на данном этапе необходимо согласовать взгляды ВС Германии и Франции после проведения совместных исследований для выработки требований, а затем разработать национальные концепции для удовлетворения этих требований. Данные концепции подлежат дальнейшему развитию и унификации в рамках определения архитектуры системы. После определения этой архитектуры будет построен демонстратор технологий, который позволит доказать осуществимость концепции.

В июне 2018 года министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и ее французская коллега Флоранс Парли подписали письмо о намерении разработать систему MGCS под руководством Германии. Поскольку финансирование проекта осуществляется в равных долях (50:50), Германия и Франция должны получить одинаковую выгоду от сотрудничества, включая права на интеллектуальную собственность.

Министерство обороны Германии также ожидает, что финансирование проекта MGCS позволит национальной промышленности оставаться одним из лидеров на рынке наземных боевых систем. Министерство заявило, что проект MGCS сохранит и укрепит ключевые национальные технологии в сфере бронетехники. В среднесрочной перспективе MGCS может стать крупнейшим европейским проектом разработки перспективной наземной боевой системы.

Ранее предполагалось, что фаза демонстрации технологии MGCS будет завершена в 2025 году, опытный образец будет создан к 2027 году, а поставка серийных машин в войска начнется к 2035 году.